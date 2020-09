Pre milovníkov oleandera obyčajného prinášame jednoduchý trik, ako ho rýchlo a spoľahlivo rozmnožiť.

To, či rastlina zakorení, zavisí okrem iného aj od rastových hormónov. Aby ste pomohli tvorbe koreňov, využite na to malé zrnko obilia. Zrno pri kontakte s pôdou vyklíči a zakorení, pričom sa do najbližšieho okolia šíria látky, ktoré pomôžu odrezku vytvoriť nové korene.

Odrezok sa zakorení približne po 3 až 6 týždňoch a zakvitnúť by mal do 2 rokov.

zdroj: archív Najčastejšie pestovaným druhom je Nerium oleander s ružovými alebo bielymi kvetmi.

Vyberte správne výhonky

Na odoberanie polovyzretých odrezkov vyberajte nové, zdravé, nezdrevnatené výhonky. Príliš drevnaté alebo ešte stále mäkké sú na rozmnožovanie nevhodné. Správne odrezaný výhonok by mal mať 8 cm a spodná časť ba mala byť z polodozretého dreva. Odrezok odrežte z rastliny tesne pod článkom.

Krok za krokom:

1. Z materskej rastliny odrežte polovyzreté výhonky dlhé 8 cm.

2. Na báze odrezka urobte zárez dlhý 1 cm.

3. Do rezu vsuňte zrno pšenice alebo iného obilia.

4. Odrezky vysaďte do nádoby a postavte ju na slnečné okno.

zdroj: archív Oleander jednoducho rozmnožíte aj v pohári s vodou, ktorý umiestnite na teplé a svetlé miesto, najlepšie do skleníka.

Oleander ozdoba záhrady, terasy i interiéru

Oleander pochádza z oblasti Stredomoria, preto ho môžete počas leta pestovať i v záhrade či terase a počas zimy zase ako izbovú rastlinu. Vyžaduje svetlé stanovište plné slnka. Toleruje suchý vzduch. V zimnom období potrebuje dobre osvetlené, ale chladné miesto s teplotou od 2 - 6 °C.

Pravidelne ho polievajte a prihnojujte. Odkvitnuté súkvetia odstraňujte, pretože v tých miestach sa často objavujú púčiky na ďalší rok. Nezabúdajte, že listy aj kvety sú jedovaté.

