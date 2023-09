Chystáte sa na jeseň prerobiť alebo nanovo vytvoriť okrasný trvalkový záhon? Záhradná architektka Janka Bieliková vám poradí pár tipov, na čo si dať pozor.

Aj keď trvalkové záhony možno už u mnohých z vás nežiaria pestrými farbami, nemusíte byť sklamaní. Hoci je ideálne, ak sú záhony správne vysadené už na začiatku, pri dostatku miesta máte stále možnosť dosádzať nové druhy a dotvoriť tak koncept výsadby.

zdroj: Shutterstock Dôsledné odburinenie a prípravu plochy pre trvalkový záhon určite nepodceňte. V budúcnosti sa vám to mnohonásobne vráti.

Vyhnite sa chybám

Pri výsadbe rastlín v prvom rade myslite na to, aké podmienky prevládajú vo vašej záhrade. Či je plná slnka bez väčšej zásoby vody, alebo sa nachádza pod korunami stromov, kde sa drží dostatok vlahy. Každá pôda sa dá vylepšiť a takmer vždy pomôže, ak do nej primiešate organický materiál, teda kompost. Ten na jednej strane vyživí pôdy, ktoré sú unavené, piesčité, na druhej strane vyľahčí a prevzdušní pôdy, ktoré sú ťažké, ílovité. Áno, samozrejme, musíte dbať aj na iné faktory a nie vždy je to takéto jednoznačné, ale verte, že kompostom nič nepokazíte.

zdroj: Shutterstock Jemné súkvetia kavyľa chvostíkového v kombinácií s papraďami a kvitnúcimi trvalkami.

Menej je viac

Po úprave pôdy a dôslednom odburinení máte z veľkej časti vyhraté. Vybrať správnu kombináciu rastlín je alchýmia a je potrebné si čo-to naštudovať. Ak máte nejaký vysnívaný záhon, ktorého zloženie sa hodí aj do vašej záhrady, pokojne sa inšpirujte. Podľa veľkosti plochy záhona vyberajte aj počet druhov. Na malých plochách to môže byť aj 7 až 10 druhov, no na väčších sa nemusíte báť ani čísla, ktoré sa pohybuje okolo dvadsiatky. Myslite však na to, že menej je niekedy viac. Najmä ak sa to týka počtu jednotlivých druhov rastlín. A to z jednoduchého dôvodu – vaša záhrada nemusí pôsobiť ako predajňa, kde nájdete všetko od výmyslu sveta. Z nej by ste si práve mali vybrať to najlepšie. Nie je vôbec problém, ak budú vaše záhony tvorené veľkými skupinami rastlín a použijete len dva či tri druhy. Takéto jednoduché elegantné výsadby môžete často vidieť pri moderných vilách i vo verejnom priestore. Vždy ide o vkus a preferencie.

zdroj: Shutterstock Rudbekia svietivá ‘Goldsturm’ patrí medzi najdlhšie kvitnúce trvalky a záhony rozžiari aj na jeseň. Vynikne najmä v spoločnosti okrasných tráv, ako je smlz ostrokvetý ‘Waldenbuch’ (Calamagrostis x acutiflora).

Súzvuk krásy

Aby boli záhony harmonickejšie, opakujte jednotlivé druhy na viacerých miestach. Buď striedajte celé skupiny tvorené z troch, piatich, siedmich či viacerých kusov, alebo duplikujte jednotlivé rastliny, ak sa rozhodnete pre zmiešaný záhon. Všetko si zapisujte, okrem podmienok vnímajte výšku a šírku rastliny. Môže sa totiž stať, že drobný pakost (Geranium) skončí definitívne pod listami perovca (Pennisetum) a podobne. Spon, teda vzdialenosť medzi rastlinami, je rovnako dôležitá informácia. Ak si neviete predstaviť, ako rastliny vysádzať, naštudujte si ich finálnu šírku. Ak sa uvádza 50 cm, postavte si rastlinku do záhona a spravte v pôde okolo nej kružnicu s týmto priemerom. Potom viete, že ďalšia trvalka a „jej kružnica“ by sa mala s tou predchádzajúcou maximálne dotýkať. Je to prácne, ale možno vám to na začiatku pomôže viac, ako si myslíte. Skúsení realizátori majú už veľkosti rastlín v oku, a tak vedia, ako ich pri výsadbe ukladať.

zdroj: Pinterest/flamingpetal.co.nz Prírodne ladená kombinácia okrasných tráv a trvaliek vynikne použitím rastlín s rozdielnou textúrou, tvarom a farbou listov i kvetov.

Nebuďte sklamaní, ak sa vám vaše záhony zdajú po výsadbe riedke, a upokojte svoje potreby dosádzať na prázdne miesta nové rastlinky. Budú prázdne len niekoľko mesiacov a sami uvidíte, čo dokážu trvalky v priebehu krátkeho času.