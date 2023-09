Letničky, ktoré sú obľúbené vďaka širokej škále farieb rozveselia záhon až do neskorej jesene.

Obľúbené farebné letničky, ktoré poznali už aj vaši starí rodičia, sú pomerne nenáročné na starostlivosť. Pravidelné zalievanie a odstránenie odkvitajúcich kvetov sú obvykle všetko, čo potrebujú.

Semená vysejte v marci do debničky, prípadne priamo do pareniska alebo začiatkom júna vysadíte do voľnej pôdy na záhon. V teplejších oblastiach si cínie môžete koncom apríla vysiať aj priamo na záhon. Porasty pretrháte, aby každá rastlina mala okolo seba dostatok miesta a začiatkom leta vás cínie potešia prvými kvetmi.

Cínie kvitnú od neskorej jari až do prvých mrazov, čo z nich robí skvelú voľbu pre letné a jesenné záhony. Pravidelné odstránenie odkvitajúcich kvetov (proces zvaný deadheading) môže predĺžiť ich kvitnutie.

zdroj: Shutterstock Cínie ponúkajú na výber kvety červenej, ružovej či oranžovej farby.

Ak sa vám niektoré cínie zapáčili, stačí, ak si z nich odložíte semienka na nasledujúcu sezónu. Stačí kvety nechať na rastline úplne vyschnúť a zrezať celé hlávky a vložiť do označených papierových vrecúšok.