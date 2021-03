Pergoly, jazierka so žlto-oranžovými japonskými koi kaprami a miniatúrne stromčeky. To sú hlavné prvky udržiavaných japonských záhrad. Na prvý pohľad sa môže zdať, že údržba je veľmi náročná, avšak kúsok takéhoto zenu si môžete vytvoriť aj vo vašej záhradke. Ako?

Prechádzka japonskou záhradou v človeku vzbudzuje pocit pokoja a harmónie. Ich udržiavanie patrí k japonskej kultúre. Zenové záhrady sú súčasťou buddhistických kláštorov a poctivo sa o ne starajú mnísi, ktorí svoj život zasvetili meditáciám. Takéto záhrady sú tvorené do ideálu krajiny. Všetky prvky majú svoje miesto a dôležitý význam. Poďme sa teda pozrieť, čo z toho si môžete preniesť aj k vám tak, aby vaša záhradka bola oázou pokoja a harmónie.

Zenová záhrada

V Japonsku známa pod názvom karesansui. Ide o štýl suchej záhrady, ktorá je tvorená z kameňov, veľkých skál, piesku či štrku. Tieto hlavné prvky sú niekedy doplnené o machové porasty či bonsaje. Hlavným účelom zenovej záhrady je vytvorenie miesta určeného pre meditácie. Zenová záhrada je akási miniatúra sveta, kde biely piesok predstavuje vodu a more, kamene predstavujú súš a veľké skaly zas pohoria. Na malom kúsku sú tak všetky prvky a živly pokope ale zároveň umiestňované tak prirodzene, ako to možno pozorovať aj v prírode.

Dôraz sa kladie na rovnováhu, aká vychádza z princípu jin a jang. Záhrada by nemala pôsobiť rušivo, ale skôr harmonicky a jednotne. Dôležité je poznamenať, že takýto typ záhrad neobsahuje toľko kvetov a rastlín ako klasické záhrady. Aké prvky teda do zenovej záhrady umiestniť?

Najlepšou pomôckou pre vytvorenie zenovej záhrady bude pochopenie princípu jin a jang. Jin predstavuje v buddhizme voda, zem, temnota, pasivita, pokoj, chlad, nepárne číslo či ženskosť. Jang je pripisovaný oblohe, slnku, svetlu, ohňu, vetru a červenej farbe. Keď tieto protikladné prvky pospájate, vznikne vám harmonická zenová záhrada. V tomto prípade však platí pravidlo, kde menej je viac, dvojnásobne.

Čajová záhrada

Známa aj pod názvami ča niwa alebo rodži je oproti zenovej záhrade omnoho viac zelenšia. Jej pôvodný účel bol pripraviť ľudí k čajovému obradu, ktorý je veľmi významnou súčasťou japonskej kultúry. Postupom času sa z čajovej záhrady stal uzatvorený priestor plný pokoja a zároveň miesto na sebareflexiu a pre meditáciu pri čajovom obrade.

Hlavnými prvkami čajovej záhrady sú vstupné brány. Nerovná cesta z kameňov vedúca k čajovni predstavuje nerovnú cestu k zmyslu života a osvieteniu. Staré lucerny, mnohokrát popraskané, predstavujú zas plynutie času, ktorý je nezastaviteľný. V čajových záhradách je mnoho zelene, avšak len vo forme malých kríkov, bonsajov či machu. Kvety by mohli predstavovať príliš veľké rozptýlenie a mohli by na seba ťahať pozornosť, preto sa do čajových záhrad vôbec neumiestňujú. Súčasťou bývajú aj vodné prvky, pred samotnou čajovňou je špeciálne kamenné umývadlo na rituálne umytie rúk. Vstup do čajovne býva zväčša príliš nízky ako symbol pokory.

Keďže v našich končinách čajové obrady nie sú až tak rozšírené, miesto čajovne si vo vašej záhrade môžete vytvoriť príjemné miesto s posedením. Vychutnáte si tam kávu, normálnu šálku čaju či dobrú knihu.

Cukijama

Tento štýl japonskej záhrady nesie snáď všetky prvky. Je to miniatúra prírodnej scenérie, v ktorej sa objavuje tvarovanie terénu do rôznych umelo vytvorených vyvýšenín. Zväčša sú vytvorené tak, aby sa na túto scenériu dalo pozerať z jedného miesta.

Súčasťou záhrad cukijama sú klenuté mosty, ktoré sa vo vode odrážajú tak, aby vytvárali dokonalý kruh. V jazierkach nechýbajú japonské koi kapre, ktoré sú obľúbenou súčasťou aj našich jazierok. Budovy v tomto štýle záhrad sú vystavané metódou geomantie. Cukijama záhrady slúžili na rekreáciu, hry, tanečné vystúpenia či maľovanie alebo čítanie a písanie poézie.

Rastliny a stromy v cukijame sú umiestnené tak, aby v každom ročnom období predstavovali krásu. Na jar kvitnúce sakury (japonské čerešne) či v období jesene japonské javory s červenými listami alebo ginko so žltými listami sú až dychberúcou súčasťou. Z kvetov sú to napríklad kosatce a chyzantémy, ktoré majú jasné kvety.