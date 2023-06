Myslite už teraz na jesenné obdobie a rozmnožte si chryzantémy. Nie je to nič zložité, zvládne to aj úplný záhradkár začiatočník.

Hustejší a kompaktnejší rast chryzantém dosiahnete zaštipnutím výhonkov. Znamená to, že prstami odstránite rastový vrchol. Podporíte vznik kríčkovitého tvaru a neskôr podľa rastu uvidíte, či bude treba zaštipnutie zopakovať. Ak áno, urobte to najneskôr do polovice júla. Konce výhonkov, ktoré vám po takomto zásahu zostanú, nevyhadzujte. Použite ich ako vrcholové odrezky a získajte nové rastliny.