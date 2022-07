Šľachtené ruže nerozmnožujte semenami, lebo tento spôsob vám nezaručí pravosť odrody. Najvhodnejšia metóda je rozmnožovanie odrezkami. Osvedčila sa pri všetkých skupinách ruží, len veľkokveté môžu zakoreňovať trocha ťažšie.

Potrebné pomôcky

Budete potrebovať menšie črepníky alebo jednu väčšiu nádobu a vhodný substrát. Osvedčilo sa primiešať doň trocha piesku a perlitu. Na zakrytie črepníkov s odrezkami poslúži priehľadná fólia alebo sklený pohár. Ak chcete podporiť zakoreňovanie a rast budúcich rastliniek ruží, použite pri rozmnožovaní práškový stimulátor.

Pripravte odrezky

Na prelome júna a júla je ešte stále vhodný čas na prípravu odrezkov. Pomocou odrezkov odobratých v lete si viete rozmnožiť popínavé, krovité, klasické záhonové aj sadové ruže.

Zakoreňovanie rastlín

Mladé rastlinky chráňte pred ostrým slnkom a mrazom. Zakoreňovanie trvá pri pravidelnom zavlažovaní 5 až 6 týždňov, rastlinky následne presaďte do menších črepníkov a uložte na zimu do prázdneho pareniska, kde prezimujú. Do voľnej pôdy ich môžete vysadiť na jar budúceho roka.