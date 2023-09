Ak potrebujete prechádzať po trávnatej ploche či na nej parkovať a chcete sa vyhnúť rozjazdenému trávniku pri nepriaznivom počasí, určite oceníte niektorú z nasledujúcich možností.

Najdostupnejším spôsobom spevnenia povrchu trávnika bola ešte donedávna betónová zatrávňovacia dlažba. V súčasnosti sa však stávajú trendom skôr alternatívne plastové zatrávňovače, a to vďaka jednoduchšiemu, lacnejšiemu a rýchlejšiemu kladeniu. Plastové materiály zabezpečujú prirodzené presakovanie dažďovej vody do zeme na rozdiel od betónových a asfaltových plôch, kde je voda odvádzaná väčšinou priamo do kanalizácie.

Rýchle a lacné

Plochy, po ktorých nárazovo chodíte alebo jazdíte autom, môžete dočasne, ale hlavne rýchlo spevniť zatrávňovacími rohožami. Sú vhodné na inštaláciu pozdĺž plotov v rámci prevencie, aby cestičky neboli vyšliapané od domácich miláčikov, alebo ako dočasné parkovacie miesto.

zdroj: shutterstock Zatrávňovacie rohože sa dajú umiestniť na už existujúci povrch bez toho, aby ste sa museli zbavovať trávnej mačiny.

Pred kladením rohoží je vhodné trávnik pokosiť. Rovnako dobre ich využijete aj pri zakladaní novej trávnatej plochy. Nemusíte však vykonávať žiadne výkopové práce alebo navážať zeminu na zhutnenie povrchu.

zdroj: www.rworava.sk Rohože je samozrejme možné použiť aj na zatiaľ nezatrávnených plochách. V takomto prípade sa plocha pripraví ako pri zakladaní trávnika výsevom.

Dokonca plnia funkciu siete proti krtom, ktorým zamedzujú vytláčať hlinu na povrch a tým zabraňujú poškodeniu zatrávneného pozemku. V prípade potreby môžete rohož ľahko demontovať a odstrániť bez toho, aby v mieste inštalácie zanechala znateľnejšie stopy.

4 výhody zatrávňovacích rohoží Lacné riešenie na spevnenie zaťažovaných plôch.

Vhodné na vytvorenie prírodne vyzerajúcich chodníkov alebo na ochranu dvorov.

Inštalácia je možná bez namáhavej prípravy povrchov.

Vo vhodných podmienkach prerastie trávnik rohože za jeden až dva týždne.