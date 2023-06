Stručná príručka pre každého TRÁVNIKÁRA! Dôležité práce pre každé ROČNÉ OBDOBIE

Niekto naň nedá dopustiť, iný ho zatracuje. Sterilný, monokultúrny, žrút vody či chemický koktail… Áno, trávnik dostáva aj takéto prívlastky. No je to ako so všetkým, keď skĺznete do extrému. Svieža zelená plocha vás môže stáť kopec námahy aj financií – ak jej to dovolíte.