Keď nakuknete do ich kráľovstva, zistíte, že deti dokážu byť neskutočne kreatívne. Možno ich nachytáte v domčeku na strome, ako si čítajú knihu alebo v típí, v ktorom snívajú s otvorenými očami. Dajte im priestor a čas. Ale.. hlavne ten priestor!

Ako z indiánskeho kmeňa

Vôbec to nie je zložité. Stačí zopár hrubších konárov, ktoré o seba na vrchu upevníte. Keď medzi ne z vonkajšej časti umiestnite pletivo, takáto konštrukcia sa stane nielen útočiskom pre vaše deti a ich skrýšou, ale aj celkom dobrou oporou pre vaše strukoviny. Tie potrebujú pre svoj rast totiž oporu.

zdroj: pinterest/kirstenrickert Takéto típí poslúži aj ako opora pre ťahajúce sa rastliny.

Domček na strome

Nemusí byť veľký ako z amerických filmov. Stačí využiť aj spílenú jabloň, ktorá už dávno prestala rodiť. Upevnite na vrchol pevnú drevenú plochu, nechajte obrásť brečtanom či ďalšími ťahavými rastlinami. Z hrubých konárov, ktoré vám z jablone zostali, vyrobíte veľmi jednoducho efektný rebrík. A vaše deti budú od radosti bez seba.

zdroj: pinterest/familyfoodgarden Kto by nechcel domček na strome!

Hobitia nora

Zručnejší domáci majstri by si mohli trúfnuť aj na hobitiu noru. Ale keď sa nad tým tak človek zamyslí, nemusí byť ani tento projekt úplne náročný. Skúste nájsť starý veľký sud alebo kaďu, ktorá poslúži ako dobrý základ.

Riešením by mohli byť aj veľkorozmerné rúry so širokým priemerom alebo betónová skruž, ktorá sa používa na výstavbu studní. Tú potom stačí zasadiť do svahovitého terénu alebo ju obhádzať zeminou, do ktorej vysejete trávnik. Kamenné či drevené schodíky, lampáše a rastliny v kvetináčoch pri farebných vstupných dverách dotvoria príjemnú atmosféru.

zdroj: pinterest/500px Betónová skruž používaná na výstavbu studní poslúži ako dobrý základ pre hobitiu noru.

Čistinka pre víly

Zbierať liečivé rastliny, sušiť bylinky, počítať lienky a robiť svet krajším. Presne to robia víly! A ešte k tomu sa stretávajú s ďalšími vílami. Na to ale potrebujú miesto. Ideálne také, niekde na konci záhrady, kde ich nebude nikto vyrušovať.

zdroj: pinterest/hgtv Miesto pre víly

Stačí kúsok trávnej plochy, strom, ktorý bude v lete vytvárať príjemný tieň. Samozrejmosťou sú kvety, nízky plot zo starých tehál, za ktorý budú mať všetci dospelí zakázaný vstup. A tiež lampáše či iná forma osvetlenia, ktorá vytvorí super atmosféru vždy po zotmení.

zdroj: pinterest/hgtv Kvety, lampáše a milé malé dekorácie sú neodmysliteľnou súčasťou miesta pre víly.

Relax vo vigvame

Dobrá kniha, zopár vankúšov, deky a svetielka. Tak málo stačí k detskému šťastiu! Priestor pod dreveným vigvamom poslúži nielen na relax, ale aj na stretnutia s kamarátmi či na štúdium. Vytvorte ho zo starých dosiek, ktoré dodajú celému miestu neobyčajnú atmosféru.

zdroj: pinterest/daviddomoney Drevený vigvam poslúži ako miesto na relax aj učenie.

Bonus: čarovné záhradné prvky

Ak nemáte priestor na vytvorenie väčších objektov, deti sa určite potešia aj detailom. Pre inšpiráciu sme pre vás vybrali tieto bonusové záhradné prvky.

zdroj: pinterest/littlegreenfingers-typepad Jurský park rovno za domom! Stačí zopár nenáročných rastlín, kamene, starú opotrebovanú pneumatiku a kráľovstvo dinosaurov je hotové.

zdroj: pinterest/gardentherapy Chodník od záhonu až k zeleninovým hriadkam poslúži ako skákací panák. A pri prechode možno navnadí aj vás na malú rozcvičku pred okopávaním :-)

zdroj: pinterest/freshideen Stará paleta, povraz a strom. To je všetko, čo budete potrebovať pre vytvorenie záhradnej hojdačky. Či skôr postele...