Burina v záhradne nemusí byť len negatívum. Stačí sa na vec pozerať z inej perspektívy a hneď zistíte, že burina môže vašej záhrade aj pomôcť. Ktoré druhy by ste mali chcieť mať v záhrade?

Skorocel

Skorocelu sa ľudovo hovorí aj psí jazyk. Rastie prevažne na lúkach, ale v hojnom počte aj v záhradách. Jeho listy majú liečivé účinky hlavne na malé rany, ktoré krvácajú. Ale pozitívny vplyv má aj na vašu záhradu. Skorocel akumuluje vápnik, horčík, síru, mangán, železo a kremík.

Využitie v záhrade

Pôde vo vašej záhrade prospeje, keď ho necháte rásť bez mechanického odstraňovania, až kým rastlina sama neodumrie. Ak vám táto liečivá burina ale vadí, tak odstráňte len jej listy, ktoré dajte do kompostu, prípadne pod mulčovaciu vrstvu alebo nechajte prirodzene rozložiť sa na trávniku či pôde, tej dodá všetky akumulované živiny. Korene nevyberajte, rozložia sa v pôde samé, taktiež jej dodajú živiny a zároveň prilákajú aj užitočné pôdne organizmy.

zdroj: archiv Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)

Hviezdica prostredná

Táto rastlina napomáha pri chudnutí a napriek tomu, že ju považujeme za burinu, je naozaj chutná. Napomáha aj pri trávení a problémoch so žalúdkom.

Využitie v záhrade

Objavuje sa na miestach, ktoré majú nízku úrodnosť, čím túto skutočnosť aj naznačuje. Akumuluje draslík a fosfor, dôležité látky pre rastliny. Je prospešná aj pre užitočný hmyz a opeľovačov. Nechajte ju rásť a prirodzene odumrieť

zdroj: Shutterstock Hviezdica prostredná

Mrlík biely

Väčšina záhradkárov pozná mrlík biely ako nepríjemnú burinu. Pritom jeho listy sú jedlé. Mrlíkov však existujú desiatky druhov, niektoré sa využívajú ako liečivé rastliny, dva z nich – mrlík hlávkatý a mnoholistý ako zelenina.

Využitie v záhrade

Mrlík zlepšuje kvalitu pôdy, akumuluje dusík, fosfor, draslík, vápnik a mangán, ktoré následne uvoľňuje do pôdy. Jedna rastlina môže vyprodukovať až desiatky tisíc semien. Preto ich režte ešte predtým, ako začnú kvitnúť a nechajte podobne, ako predchádzajúce buriny, voľne vysušiť a vstrebať do pôdy.

zdroj: SHUTTERSTOCK mrlík biely

Ďatelina plazivá

Táto milá burinka sa objavujte všade tam, kde je nedostatok dusíka a v tvrdých hlinitých pôdach. Práve trávniky, ktoré sú pravidelne kosené, o dusík prichádzajú.

Využitie v záhrade

Ďatelina akumuluje dusík, ktorý prenáša do pôdy, z ktorej ho môžu vo svoj prospech využiť okolité plodiny. Podobne dokáže hromadiť aj fosfor, láka lienky a po vykvitnutí aj opeľovače. Zároveň poskytuje úkryt aj pre parazitické osičky, ktoré sú významným nepriateľom záhradných škodcov. Biele kvety ďateliny sú navyše aj jedlé a chutné. Porasty ďateliny chránia pôdu a plytké korene stromov.

zdroj: profimedia.sk Na zelené hnojenie sú vhodné napríklad facélia, strukoviny, vika alebo lupína

Púpava lekárska

O púpave je známe, že je to jedna z najlepších liečiviek vôbec. To preto, že je jedlá od žltej hlávky až po päty koreňov. Možno ste o nej nevedeli, že kedysi v oblastiach Anglicka vytrhávali trávnik, aby nezavadzal púpave. Dnes je to už naopak, no je to škoda.

Využitie v záhrade

Pre pôdu je prospešná. V jej hlbokých koreňoch akumuluje draslík, fosfor, vápnik, meď, železo, horčík a kremík. Zároveň prevzdušňuje pôdu. Je jedným z najväčších lákadiel pre opeľovače a lienky. Ak budete púpavu odstraňovať, bude to mať za následok aj nižší výskyt opeľovačov vo vašej záhrade, v dôsledku čoho aj nižšiu úrodu.