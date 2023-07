Milovníčky slnka! Aj takto by sa dali označiť krásne kvetiny, ktoré zvládajú aj náročné podmienky. Vyberte z nich do svojej záhrady a nebudete ľutovať.

1. Rudbekia

Na pestovanie sú nenáročné. Dobre sa im darí takmer na akomkoľvek slnečnom mieste. Ak im však doprajete viac vody, odvďačia sa ešte bujnejším rastom a bohatším kvitnutím. Kvitne zvyčajne v období jún až október, ale obdobie kvitnutia sa môže v závislosti od odrody odlišovať. Rudbekia je typickou skupinovou trvalkou, preto ju vysádzajte najmenej po 3 až 5 kusoch. Vyskúšajte dokonalé kombinácie s okrasnými trávami.

zdroj: Shutterstock Rudbekia vyniká sýtožltými, oranžovými alebo hnedobordovými kvetmi.

2. Kocúrnik

Kocúrnik obyčajný pochádza z južnej Európy. Je to trvalka, ktorá dorastá do výšky až 80 centimetrov a obľubuje slnečné miesta. Vyhovuje mu dobre priepustná pôda. Vystačí si vodou zo zrážok a dobre znáša sucho, ale pri súčasnej situácii a dlhotrvajúcich obdobiach sucha, ocení zálievku. Kocúrnik poteší kvitnutím zvyčajne od mája až do jesene. Navyše jeho kvety lákajú do záhrady užitočný hmyz a možno i mačky z okolia.