Krásu očarujúcich hortenzií si môžete uchovať vo svojich domovoch aj na chladnejšie obdobie. Máme pre vás rady a tipy na ich sušenie a tiež inšpirácie na pekné dekorácie priamo z vašej záhrady.

Sušenie hortenzií

Listy hortenzie obsahujú veľa vody, preto je treba pred tým, ako dáte kvety sušiť odstrániť. Pred sušením môžete tiež kvety postriekať lakom na vlasy, presne tak, ako sa to robieva aj pri sušení tuží. Najjednoduchším spôsobom sušenia hortenzií je zavesiť ich dole hlavou, jednotlivo alebo v zväzkoch na vzdušné miesto. Taktiež by to malo byť miesto tienisté bez priameho slnka. Kvety by mali byť usušené asi za 2 až 3 týždne.

Jedinou nevýhodou tohto sušenia je, že kvety sú potom pomerne krehké. Manipulujte s nimi veľmi opatrne. Ideálne je ich zapichnúť do aranžmánu alebo kytice.

Dajte ich do vázy len s troškou vody

Ak dáte do vázy hortenziám len trošku vody asi do výšky 2 cm, tak síce pomalšie, ale pekne prirodzene uschnú aj takýmto spôsobom.

Keď už máte kvety usušené, tak ich opäť môžete nastriekať lakom na vlasy, aby dlhšie vydržali. V interiéri vám takto ošetrené a kvalitne usušené kvetiny vydržia krásne aj vyše roka.

Inšpirujte sa peknými dekoráciami, ktoré si zvládnete jednoducho doma pripraviť. Viac inšpirácii v GALÉRII

Čítajte tiež: