Šikovní záhradkári si môžu vypletanú stenu na spôsob špaliera jednoducho vypestovať aj sami. Obrňte sa však poriadnou dávkou trpezlivosti.

Na vypletanie živých stien použite naše domáce dreviny, ako sú lipy, hraby a buky, hoci sa dá povedať, že je naň vhodná väčšina stromov, ktoré znášajú rez. Zaujímavá štruktúra konárov vynikne aj počas zimného obdobia po opade listov.

zdroj: Pinterest/cjhole.co.uk Špaliere v záhrade tvoria neprehliadnuteľný dizajnový prvok a často pokračujú vo výškovom členení už existujúceho betónového alebo dreveného plota.

Správna konštrukcia

Pokým sa rad stromov nezapojí, bude potrebná silná a správna konštrukcia. Pri hraboch a bukoch to môže trvať aj 15 rokov. Dostatočne vysoký oporný stĺpik umiestnite pri každý strom a zatlačte ho najmenej 60 až 90 cm do zeme. Priestor medzi stĺpikmi by mal byť asi 2,5 m. Posledné stĺpiky kvôli stabilite musia byť od prvého a posledného stromu bližšie. Horizontálne laty alebo drôty pevne napnuté medzi kolíkmi tvoria horizontálnu konštrukciu, ku ktorej sa upevňujú bočné konáre. Pri každý oporný stĺpik vysaďte troj- až štvorročný stromček so silným vzpriameným stredným výhonom a bočnými výhonmi do výšky najnižšieho drôtu. Stromy koncom jesene alebo počas zimy správne zrežte. Zostávajúce bočné výhony priviažte pozdĺž lát alebo drôtov. Ak je husto prepletená stena zapestovaná, môže sa zastrihávať ako obyčajný živý plot.



zdroj: Pinterest/katherineroper.co.uk Špaliere v podraste poskytnú dostatok miesta pre pestrofarebné kompozície okrasných rastlín.

Špaliere sú v podstate vretená, ktorých bočné konáre rastú len dvoma smermi. Teplomilné druhy ovocných stromov v tvare kordónu sa tradične s obľubou pestovali vedľa domových múrov, keď nebolo dostatok miesta.

