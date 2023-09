Červienka (Photinia fraseri) je veľmi obľúbená a moderná okrasná drevina. Najmä odroda Red Robin. Medzi najhlavnejšie dôvody, prečo je v posledných rokoch táto drevina tak obľúbená, patrí fakt, že rýchlo rastie, je krásna, nenáročná a neopadavá. Je toho však ešte oveľa viac.

S obľubou sa používa na tvorbu živých plotov, ale aj samostatne ako solitéra či súčasť trvalkových záhonou. Uplatnenie vo veľkej miere našla aj ako črepníková rastlina. Veľmi obľúbené sú tiež rastliny na kmienku. Neopadavá červienka teší svojou krásou po celý rok. Listy sú krásne lesklé a majú kopijovitý tvar.

zdroj: Canva V záhrade určite zaujme.

Krásna po celý rok

Na jar sfarbí svoje mladé výhonky do odtieňov červenej. Zvyčajne v období mája až júna poteší bielymi kvetmi a v jeseni ju zdobia červené plody, ktoré sú pochúťkou pre vtáky. Pozor, pre ľudí sú jedovaté. Drevina výborne znáša rez a dá sa veľmi dobre tvarovať. Záhradkári ju často tvarujú do tvaru gule či kužeľa.

zdroj: Canva Poteší aj kvetmi.

Rastie raketovou rýchlosťou

Medzi najhlavnejšie dôvody, prečo je v posledných rokoch táto drevina tak obľúbená, patrí fakt, že rýchlo rastie. Preto, ak potrebujete v záhrade vytvoriť živý plot, ktorý by vám dodal súkromie či zakryť nevzhľadné miesta, tak červienka je na to úplne ideálnou rastlinou. Dorastá do výšky 3 až 4 metrov. Nie je náročná ani na rez a práve rezom ju môžete povzbudiť v ďalšom raste. Rastie rýchlo, ale keď má už asi 1,5 metra môže sa stať, že sa rast spomalí. K opätovnému rýchlemu rastu a tiež k tvorbe červených výhonkov stimulujete rastlinu rezom. Ten by mal byť vykonávaný raz ročne vo vegetačnom období. Vhodný je teda koniec zimy či skoršie jarné obdobie.

zdroj: Canva Červienka sa dá veľmi dobre tvarovať.

Nenáročná na pestovanie

Červienka nie je na pestovanie náročná. Prosperovať bude najmä na svetlom a teplom mieste. Pri veľkom suchu jej aspoň raz týždenne doprajte zálievku. Navyše je červienka dobre mrazuvzdorná až do -20 stupňov.

Choroby a škodce

Rastlina netrpí často škodcami, ale stáva sa, že ju trápi chrobák nosánik ryhovaný (Otiorrhynchus sulcatus) či skôr jeho larvy, ktoré žijú pod povrchom pôdy. Tie obhrýzajú listy a môžu takto zlikvidovať aj celú rastlinu. Je proti nim treba čím skôr zasiahnuť. Z chorôb ju môžu potrápiť choroby, ktoré sú typické pre ruže, keďže práve s nimi je červienka príbuzná.