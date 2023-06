Bylinky, ktoré vám z domu vyženú zlé energie. Skúste silnú šestku

Či už veríte na vyššie sily alebo nie, účinky bylín sa k ochrane a očisťovaniu používajú tisíce rokov. No a poznáte to, že bez vánku sa ani lístok nepohne a ak by bola prax neúčinnou, tak rozhodne sa nededí z pokolenia na pokolenie. Aké rastlinky sa teda oplatí mať ako ochranu proti zlobe?