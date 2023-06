Odborníčka Janka BIELIKOVÁ vám poradí ako VYBRAŤ stromy a kry do záhrady

Výber okrasných drevín do záhrady by nemal byť len prvoplánovým a bezhlavým rozhodnutím počas krátkej návštevy záhradného centra. Nad čím sa treba zamyslieť ešte skôr, než strom, ktorý vám na prvý pohľad padol do oka, vysadíte?