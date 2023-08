Záujem o pestovanie ovocia s minimálnymi nárokmi na jeho ošetrovanie je čoraz väčší. Uprednostňujú sa ekologické princípy, menej náročné druhy a odrody s vyššou odolnosťou hlavne proti hubovitým chorobám.

„Hoci si môžete vybrať aj 32 ovocných druhov a z nich nespočetné množstvo odrôd, je lepšie sa v malej záhrade zamerať na pestovanie 5 až 7 ovocín,“ radí ovocinár Ing. Samuel MICHÁLEK. Každý ovocný druh má totiž svoje špecifiká a nároky. Preto ak chcete dopestovať krásne plody, treba sa špecializovať na užšiu skupinu.

Podľa veľkosti záhrady sa rozhodnite, či chcete pestovať vysoké stromy alebo zvolíte pokrokové nízke tvary, ktoré vyžadujú menšiu náročnosť na rez, ošetrovanie i zber plodov. Výber pestovateľského systému závisí od vašich preferencií, ale rovnako aj od priestoru – veľkosti úžitkovej plochy záhrady.

zdroj: Ing. Samuel MICHÁLEK Pri pestovaní jabloní alebo hrušiek v tvare štíhleho vretena môžete v záhrade veľkej jeden ár (100 m2) vysadiť 30 až 60 stromčekov. Pri4 až 5 ároch môžete skombinovať niekoľko ovocných druhov (jablone, slivky, čerešne, marhule) s nenáročným zemolezom, muchovníkom, jarabinou či drieňom.

Dôležitý je správny podpník

Stromčeky v nízkych tvaroch rastú do výšky 2 až 3,5 m. Treba pre ne vyberať odrody naštepené na slabo rastúcich podpníkoch. Do menších záhrad preto odporúčame:

jablone na podpníkoch M27, M9, J-OH-A, J-TE-F, J-TE-E, J-TE-H, M26,

na podpníkoch M27, M9, J-OH-A, J-TE-F, J-TE-E, J-TE-H, M26, hrušky na podpníkoch Dula MA, Dula MC, Dula BA 29,

na podpníkoch Dula MA, Dula MC, Dula BA 29, čerešne a višne na podpníkoch Gisela 5, P-HL-A, P-HL-C,

na podpníkoch Gisela 5, P-HL-A, P-HL-C, slivky a ringloty na podpníkoch Wawit, Wädenswill,

na podpníkoch Wawit, Wädenswill, broskyne na podpníku Montclar,

na podpníku Montclar, marhule na podpníkoch Rubira, Adesoto.



zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/520306563202840589/ Stromy sú skvelým príkladom viacúčelového obnoviteľného zdroja. Prinášajú ovocie, orechy, semená, stavebný materiál aj palivo. Vytvárajú tieň, ktorý v horúcich dňoch ochladzuje domy a cesty. Zmierňujú silný vietor a hluk, filtrujú vzduch a produkujú kyslík. Ovocné stromy rodia veľakrát aj niekoľko desaťročí a spájajú ľudí pri zberaní a delení úrody. Po skončení rodivosti môžete strom vypíliť a drevo použiť na výstavbu zvýšených záhonov, na pestovanie húb, podrvené zvyšky na nastielanie chodníkov

Viac úrody z menšej plochy

Stromy jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní i broskýň vysádzajte do malých záhrad na slabšie rastúcich podpníkoch v spone 1,5 až 2 m – pestujte ich v tvare štíhleho vretena. Myslite však na to, že majú slabší koreňový systém. Vyžadujú preto väčší prísun vody doplnkovou závlahou a oporu v podobe drevených kolov, bambusových tyčí alebo drôtenky. Zároveň však umožňujú vysadiť viac stromčekov na malej ploche s menším rastom a s rýchlejším nástupom do pravidelnej a vysokej úrodnosti. V závislosti od druhu začínajú rodiť 3 až 4 roky po vysadení.

Článok pokračuje na ďalšej strane...