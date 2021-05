Ešte predtým, než si budete zakladať trávnik na vašom pozemku, je nevyhnutným krokom vybrať si správnu trávnu zmes. Iná zmes je vhodná na šport, iná na rekreáciu či do okrasnej záhrady. Ak je váš pozemoch tienistý alebo príliš suchý, treba brať ohľad aj na tieto atribúty.

Okrasný trávnik

Zelený koberec, na ktorom nevidieť začiatok ani koniec. Jeho hlavnou funkciou je estetickosť. Je hustý, no na druhej strane nie je vhodný na chodenie či šport. Jeho vzhľad si vyžaduje intenzívnu starostlivosť, pravidelné zalievanie a kosenie.

zdroj: pinterest/fine English lawn Okrasný trávnik – tento typ trávnika nie je vhodný ak máte doma deti a domáce zvieratá, prípadne ak ho chcete využívať na športové či iné aktivity.

Trávna zmes pre okrasný trávnik

kostrava červená (trsnatá): 30 %

kostrava červená (výbežkatá): 20 %

kostrava ovčia: 20 %

lipnica lúčna: 15 %

mätonoh trváci: 10 %

psinček tenučký: 5 %

Športový trávnik

Ako už názov prezrádza, športový trávnik je ideálny pre aktivity a vydrží aj vyššiu záťaž. Je odolný, pevný a určený na aktívny odpočinok. Pri tomto trávniku je veľmi dôležitá príprava pôdy.

zdroj: pinterest/rightmove.co.uk Športový trávnik – musí sa vyznačovať vysokou znášanlivosťou použitých trávnych druhov voči vysokej záťaži.

Trávna zmes pre športový trávnik:

mätonoh trváci: 60 %

lipnica lúčna: 30 %

kostrava červená: 10 %

Trávnik do sucha

Trávnik do sucha je odolný a ľahko znáša aj obdobia sucha. Je vhodný na miesta, kde zavlažovanie je je možné realizovať pravidelne a výdatne. Trávnik do sucha odporúčame napríklad na výsev pri chalupu, na ktorej nemáte zabezpečené automatické zavlažovanie a zároveň vám časové dôvody neumožňujú návštevu chalupy a starostlivosť o takýto trávnik týždeň čo týždeň.

zdroj: kavickari.sk Trávna zmes do sucha vydrží aj nepravidelnú zálievku a obdobie bez dažďov.

Trávna zmes do sucha:

kostrava červená (trsnatá): 10 %

kostrava červená (výbežkatá): 10 %

kostrava ovčia: 10 %

kostrava trsteníkovitá: 65 %

lipnica lúčna: 5 %

Trávnik do tieňa

Hlavne pod korunami stromov, kde je pravidelne tieň, sa takáto trávna zmes hodí. Ak by ste na tienisté miesta vysadili bežné trávne zmesy, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa neujali a ak, tak by sa im nedarilo.

zdroj: pinterest/diynetwork.com Trávnik do tieňa – aplikuje sa na plochy, pri ktorých sú svetelné pomery horšie. Neznamená to však, že trávnik dopestujete v úplnom tieni. Každý trávnik potrebuje slnko.

Trávna zmes do tieňa:

kostrava červená (trsnatá): 40 %

kostrava červená (výbežkatá): 25 %

kostrava ovčia: 10 %

mätonoh trváci: 20 %

lipnica pospolitá: 5 %

Ak sa chcete dočítať viac o trávnikoch, ich starostlivosti či kosbe, určite si nenechajte ujsť naše májové vydanie časopisu Záhradkár. Odborník Ing. Ivan Vallo, ktorý sa zaoberá práve touto témou, vám poradí vo všetkom, čo sa trávnikov týka.