Rez jabloní je agrotechnickým úkonom, ktorý sa na stromoch vykonáva každý rok. Ovocinár sa ním snaží dopestovať ovocný strom podľa svojich predstáv. Ako na to poradí ovocinár Ing. Samuel MICHÁLEK.

Hlavným cieľom rezu je dosiahnutie vyrovnaného stavu medzi rastom nadzemnej a podzemnej časti stromu vrátane letorastov, listov a dosahovanie pravidelných a vysokých úrod. Hlbší rez nadzemnej časti sa väčšinou prejaví silnejším prúdom rastových látok z koreňov do koruny, a tým silnejším rastom nových letorastov aj zo spiacich púčikov. Takto dochádza k porušeniu rovnováhy a k silnému rastu nadzemnej časti stromu.

zdroj: Samuel MICHÁLEK Jabloň v druhom roku po vysadení s dopestovanou stredovou osou, čiže terminálom a so zakladaním polokostrových konárov pre dosahovanie úrod.

zdroj: Samuel MICHÁLEK Mladá jabloň v tvare štíhleho vretena so založením bočných výhonkov na stredovej osi.

Výchovný rez

Ovocným výpestkom je potrebné po vysadení zabezpečiť tvarovanie korunky výchovným rezom. Do 3 až 4 rokov je dobré vytvoriť požadovanú kostru koruny a dostať strom čo najrýchlejšie do rodivosti. Pri klasickom tvare voľne rastúcej jablone treba vyberať 3 až 4 výhonky, ktoré budú základom budúcej kostry. Pri úpestovaní v tvare vretena, musíte dopestovať stredovú os, čiže stredový terminál a udržať ho počas celej životnosti stromu, teda 12 až 15 rokov. Tenšie, takzvané polokostrové konáre sa pri výchovnom reze väčšinou neodstraňujú, ale zrežú sa až neskôr po nástupe stromu do rodivosti, pričom základná kostra 3 až 4 spodných konárov ostáva nedotknutá. Priestor v korune je dôležitý pre dostatok svetla a vyfarbenie kvalitných a chutných jabĺk.

Stromy treba rezať v zimnom období až začiatkom vegetácie ostrými nožnicami, aby boli vzniknuté rany hladké a ľahko sa zahojili.

zdroj: Samuel MICHÁLEK Po reze nožnicami sa vytvorí na reznej rane kalus a rana sa postupne a dlho hojí. Preto sa odporúča pri odstraňovaní výhonku na stredovej osi ponechať čapík dlhý asi 3 až 5 cm.

