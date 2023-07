V Grécku považujú polievky za jedlá pre chorých. U nás je to vždy prvý chod počas obeda. Polievky môžeme jesť aj na večeru. A pokiaľ patríte medzi milovníkov húb, tak si ju istotne spravte

Hubová polievka

Nie každý je milovníkom hríbov. Používajú sa do polievok, omáčok, rizot, do praženíc, alebo aj ako sušené v podobe hubového korenia. My sme si dnes pre vás pripravili recept na výbornú polievku so smotanou a cestovinou.

Budeme potrebovať:

Namočené hríby - podľa chuti

voda

soľ

mleté čierne korenie

bobkový list, nové korenie, celé čierne korenie

mlieko

smotana na šľahanie

petržlenová vňať, ligurček

asi 250-300 g zemiakov

cestovina - asi 2 hrsti - fliačky, kolienka alebo iná drobná cestovina

olej

maslo

Ako na túto chutnú polievku sa dozviete v našom VIDEU