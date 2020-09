Rajčiny dozrievajú a vy máte množstvo možností, ako úrodu spracovať. Jednou z nich je aj príprava domáceho kečupu. Vyskúšajte a presvedčte sa, že domáci chutí najlepšie. Navyše je bez éčok a iných konzervantov.

Domáci kečup

Potrebujete: 3 kg paradajok, ½ kg jabĺk, 3 väčšie cibule, asi 100 g cukru – podľa chuti, 2 – 3 lyžičky soli, 4-5 strúčikov cesnaku, 1 cviklu, 1 dl jablčného octu, štipku mletého čierneho korenia, 1 lyžičku mletej sladkej papriky, 3-4 bobkové listy

Tip: Ak máte radšej pikantný kečup, tak stačí, ak k surovinám pridáte čili papričky.

Rajčinám do kríža prerežte šupku a sparte ich horúcou vodou. Takto ich jednoducho ošúpete. Potom ich nakrájajte na drobné kúsky a dajte do väčšieho hrnca. Jablká, cviklu aj cesnak ošúpte a nakrájajte na drobné kúsky. Cesnak môžete prelisovať. Dajte do hrnca k rajčinám.

Pridajte bobkový list a za miešania varte asi 50 minút až kým sa zelenina rozvarí. Pred koncom varenia pridajte soľ a cukor podľa chuti. Oplatí sa zmes ochutnávať, pretože veľa spraví aj sladkosť jabĺk, takže takto si chuť vyladíte podľa seba.

zdroj: archív Ak máte radi pikantný kečup pridajte k prísadám čili papričku.

Hotový kečup ponalievajte do zaváracích pohárov, ktoré dôkladne uzatvorte viečkom a otočte hore dnom, aby sa dobre prichytilo. Najlepšie je ich prikryť dekou a takto nechať vychladnúť.

Vyskúšajte tiež: