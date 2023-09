Nemusíte vyberať ani váhu!

MÄKKUČKÉ MRKVOVÉ MUFFINY

1/4 hrnčeka strúhanej mrkvy

1/4 hrnčeka hladkej múky

2 lyžice cukru

1 lyžička prášku do pečiva

Štipka soli

1/2 lyžičky mletej škorice

1/4 hrnčeka rozpusteného masla

1/4 hrnčeka strúhaného kokosu

1/4 hrnčeka hrozienok

1/8 čajovej lyžičky vanilkového extraktu

1 vajíčko

zdroj: Shutterstock Mrkvové muffiny máte hotové za pár chvíľ.

V miske zmiešajte strúhanú mrkvu, múku, krupicový cukor, prášok do pečiva, soľ, mletú škoricu a namočené hrozienka. Pridajte rozpustené maslo, strúhaný kokos, vanilkový extrakt a vajíčko a dobre premiešajte, kým nevznikne hladké cesto. Nalejte cesto do košíčkov na muffiny a pečte v predhriatej rúre na 180°C asi 20-25 minút do zlatohneda.