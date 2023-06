Milujete levanduľu? Využite jej sezónu naplno a pripravte si skvelé recepty na domácu limonádu, zmrzlinu i cukor. Taktiež si uchovajte omamnú vôňu tejto bylinky v podobe relaxačnej soli i vrecúška.

1. Levanduľová zmrzlina

Potrebujete: 80 g medu, 1 lyžicu kvetov levandule, 400 g smotany na šľahanie, 50 g drobného ovocia



V hrnci za stáleho miešania ohrejte med a kvety levandule. Pred bodom varu dajte hrniec z plameňa a zmes nechajte postáť asi 15 minút. Med preceďte a nechajte ešte chladnúť. Zatiaľ si vyšľahajte smotanu, do ktorej potom zľahka vmiešate vychladnutý levanduľový med.

Drobné ovocie si roztlačte vidličkou a tiež premiešajte so smotanou. Zmes vložte do mrazničky. Aby sa nevytvorili ľadové kúsky, je dobré zmes občas premiešať. Ozdobiť ešte môžete drobným ovocím a levanduľou.

zdroj: Canva Voňavé osvieženie si pripravíte úplne jednoducho.

2. Voňavá limonáda

Potrebujete: čerstvú levanduľu, 500 ml vody, 3 lyžice cukru, 2 citróny, ľad



Do vody pridajte cukor a počkajte kým sa začne variť. Potom ho dajte preč zo sporáka a primiešajte doň výhonky levandule s kvetmi a šťavu z citróna. Nechajte vychladnúť. Podávajte s ľadom, kvetmi levandule a citrónom nakrájaným na kolieska.