Aj vy patríte k 99 % ľudí, ktorí kôstku z avokáda vyhadzuje? Pozrite sa na tieto super tipy, čo s kôstkou!

Nafarbiť tkaniny

Aj vy z času na čas potrebujete niečo zafarbiť? Staré ľanové šaty, ktoré je najvyšší čas upcyklovať alebo len nedeľný zákusok, ktorému by farba naozaj pristala. Stavte na to, čo máte doma a na to, čo nám príroda sama ponúka.

Podobné vlastnosti ako šupky z avokáda má aj jeho jadro. Na prvý pohľad sú šupky zelené. Vložte ich spolu s jadrom do horúcej vody a ponorte k nim kúsok nefarbenej látky či vlny. Tá chytí krásnu ružovú farbu.

zdroj: pinterest/zuahaza.com Šupky z avokáda premenia bielu farbu na krásnu staroružovú.

Pripraviť kúru a farbu na vlasy

Farbeným vlasom prospeje kúra z avokáda. Má podobné vlastnosti ako maska na tvár. Zalejte postrúhané jadro avokáda horúcou vodou a nechajte lúhovať. Aplikujte si ju na vlasy a nechajte asi 20 minút pôsobiť.

zdroj: shutterstock Omladnite s avokádovou maskou!

Vyrobiť pleťovú masku

Postrúhané jadro z avokáda pridajte k rozmixovanému banánu a prilejte zopár kvapiek olivového oleja. Prášok z jadra bude pôsobiť jednak ako peeling, no zároveň dodá vašej pokožke poriadu dávku prospešných látok.

zdroj: Shutterstock Avokádový olej je pre pleť doslova zázrakom.

Postrúhať ako syr

Kôstka avokáda je veľmi tvrdá, preto priama konzumácia ani nie je možná. Ak však kôstku nastrúhate podobne ako parmezán či muškátový orech, môžete takto pripravený prášok zmiešať so soľou a posypať ním jedlo. Ideálna je napríklad na šaláty či ako prídavok do smoothie.

zdroj: Photocuisine Posypte šalát nastrúhanou kôstkou

Pripraviť si čaj

Počuli ste už o avokádovom čaji? Nastrúhané jadro zalejte vriacou vodou, nechajte lúhovať a nakoniec pridajte med a vyžmýkanú šťavu z citrónu.