Pokiaľ sa tento rok vyberiete na zber bazových kvetov, nikdy ich nezberajte v okolí ciest či inak znečistených miest. Vezmite si košík a vyrazte do prírody, kde bývajú kvety najčistejšie.

Zber má pravidlá

Bylinkári odporúčajú kvety bazy čiernej zberať za suchého a slnečného počasia. Pozor, nikdy nie ráno! Dôvodom je rosa. Keď sú kvety nasiaknuté vodou, môžu rýchlo splesnivieť. Na bazový ocot ich potrebujete iba toľko, koľko sa zmestí do jedného väčšieho zaváraninového pohára.

Máte už kvety pokope? Práve ste získali hlavnú ingredienciu na výrobu liečivého bazového octu. A teraz ho poďte namiešať.

Kyslý zázrak

Budete potrebovať:

kvety bazy čiernej

ocot

uzatvárateľnú fľašu alebo zaváraninový pohár

Okrem octu či odvaru sa z bazových kvetov pripravuje aj masť na ekzémy a iné kožné problémy, no rovnako aj tinktúra na imunitu.

Postup:

1. To koľko bazových kvetov nazberáte zavisí od veľkosti fľaše, v ktorej plánujete ocot vyrobiť.

2. Zberajte ich tesne pred vykvitnutím. Nie celkom rozkvitnuté obsahujú najviac prospešných látok.

3. Kvety nastrihajte na menšie, zbavte prípadného hmyzu, umyte v studenej vode a osušte.

4. Do fľaše natlačte bazové kvety a zalejte ich octom tak, aby boli úplne prekryté.

5. Nádobu položte na slnečné miesto a každý deň zmes zamiešajte, aby kvety nesplesniveli.

6. Po 14 dňoch zmes sceďte cez plátno a nalejte do uzatvárateľných pohárov.

7. Ocot uchovávajte na tmavom a chladnom mieste.