Netypické, ale vynikajúce! Spracujte úrodu letných tekvíc originálne a veľmi chutne. Máme pre vás zaujímavé tipy.

S pomarančovou šťavou

Potrebujete: 2 kg tekvice, ocot, 2,2 l vody, 1 kg cukru, celú škoricu alebo vanilku, 1 citrón, 2 pomaranče

Tekvicu očistite a nakrájajte na malé kocky. Dajte do misy s vodou a octom v pomere 1 : 1 a nechajte stáť 24 hodín. Na druhý deň uvarte vodu s cukrom, pridajte celú vanilku alebo škoricu. Z tekvice zlejte octovú vodu a uvarte ju v cukrovom roztoku. Potom ju vyberte a preložte na misu.

Do cukrového roztoku prilejte šťavu z dvoch pomarančov a chvíľu povarte citrón nakrájaný na plátky. Vychladnutú tekvicu dajte do pohárov a zalejte vychladnutým cukrovým roztokom, z ktorého ste vybrali škoricu (vanilku). Sterilizujte 10 minút pri teplote 95 °C.

zdroj: profimedia.sk

S vínom

Potrebujete: 2,5 kg tekvice, 700 g cukru, ocot, 0,7 l vody a 0,5 l bieleho vína (na nálev), celú škoricu alebo vanilku, 5 klinčekov, rumovú a ananásovú esenciu (z každej asi pol fľaštičky), lyžičku kyseliny citrónovej

Očistenú a nakrájanú tekvicu namočte na 24 hodín do octového nálevu v pomere 1 : 1. Potom ju vyberte, nechajte odkvapkať a vložte do pohárov. Z vody, vína, cukru, klinčekov, škorice, citrónovej kyseliny a oboch esencií pripravte nálev. Nechajte ho prejsť varom a horúci nalejte do pohárov s tekvicou. Sterilizujte 20 minút pri 80 °C.

