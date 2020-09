Ligurček chutí korenisto a jeho typická maggi vôňa ho predurčuje na pridávanie do rôznych koreninových zmesí. Ak ste aj vy priaznivcom tejto obľúbenej bylinky, určite by vám nemalo doma chýbať ani obľúbené maggi ochucovadlo. Máme pre vás recept na zdravé a domáce.

Maggi

Kým vegeta je sypká prísada do jedla, maggi poznáte ako tekuté ochucovadlo. Pod rovnomennou značkou ho v roku 1886 vyvinul Julius Maggi, švajčiarsky podnikateľ s talianskymi koreňmi. Používa sa hlavne na dochucovanie polievok, omáčok a šalátov.

Okrem vody, soli, pšeničného lepku, cukru, octu a iných prísad obsahuje umelú príchuť a takzvané éčka, napríklad inosinát sodný (E631). Preto ak ste milovníkom maggi chuti, pripravte si zdravší domáci variant.

zdroj: shutterstock.com Je veľmi aromatický, preto sa surové listy pridávajú do jedál len v malom množstve.

Pripravte si domáce maggi

Potrebujete: veľkú misu vňate ligurčeka aj so stopkami – čím viac, tým lepšie • 2 lyžice slnečnicového oleja • 400 ml vody • čajovú lyžičku soli

Listy aj stopky ligurčeka nasekajte na úplne drobné časti, ideálne v mixéri. Dajte do hrnca s vodou, zakryte a varte asi 30 minút. Potom cez gázu opatrne preceďte, poriadne vyžmýkajte a do vzniknutého vývaru pridajte olej a soľ. Dajte opäť do hrnca a varte na miernom plameni, až kým sa zredukuje na polovicu.

Potom nalejte do sklenenej fľaštičky, ktorú treba skladovať v chladničke. Pred použitím vždy pretrepte.

Náš tip: Na zvýraznenie chuti môžete k ligurčeku pridať majorán záhradný.

