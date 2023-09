Chuťovo výraznú zeleninu, ktorá zažíva zaslúžený návrat nielen do záhrad, ale aj komôr, je možné premeniť aj na netradičné sladké pochutiny.

Jablkovo-cviklový džem

Prekvapivo dobrý bez zemitej príchuti s vôňou pomaranča a citróna určite nenájde konkurenciu medzi pohárikmi klasických ovocných džemov.

Budete potrebovať:

300 g červenej repy

1 200 g jabĺk

75 ml citrónovej šťavy

2 ČL kyseliny citrónovej

1,5 balíčka želírovacieho cukru (2:1)

750 g kryštálového cukru

Vyniká žiarivou farbou a chuť je prekvapivo lahodná. Ideálna pochúťka na jesenné raňajky.

Repu uvarte domäkka, ošúpte a nastrúhajte na hrubšom strúhadle. Spolu s pokrájanými jablkami vložte do väčšieho hrnca, podlejte trochou vody a povarte 5 minút. Odstavte a ponorným mixérom všetko rozmixujte. Pridajte citrónovú šťavu, kyselinu citrónovú, želírovací cukor zmiešaný s 2 PL cukru a za stáleho miešania asi minútu dôkladne povarte. Pridajte zvyšok cukru, priveďte do varu a povarte ešte 5 minút. Na studený tanierik lyžičkou kvapnite uvarený džem. Ak je málo tuhý, pridajte do zmesi ešte trochu kyseliny citrónovej, krátko povarte a skúšku zopakujte. Naplňte džem do čistých zaváraninových pohárov až po okraj. Uzavrite viečkom, obráťte dnom nahor a nechajte vychladnúť pod dekou.