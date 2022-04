Sezóna fialiek voňavých je v plnej sezóne. Toto sú top recepty, ktoré musíte vyskúšať!

Fialkový čaj

Kandizované fialky

Kvety fialky potrite bielkom a následne namáčajte do kryštálového cukru. Takto pripravené fialky nechajte vysušiť v rúre pri teplote 60 °C, prípadne na vzduchu, čo však bude trvať o niečo dlhšie. Miesto bielka môžete použiť aj cukrový sirup.

Fialkový šalát

Fialkový cukor

Existujú dve možnosti prípravy fialkového cukru. Jednou z nich je usušené fialky zomlieť a takto predpripravené vmiešať do cukru. Druhý spôsob prípravy spočíva v naložení čerstvých fialiek priamo do cukru, kde ich necháte približne 1 až 2 hodiny odstáť. Dostatočne dlhý čas na to, aby fialky svojou arómou prevoňali cukor ale dostatočne krátky na to, aby stihli cukor zvlhčiť.

Sirup z fialiek

Približne 1 liter fialiek zalejte litrom horúcej vody. Nechajte lúhovať minimálne 3 hodiny. Roztok bude mať krásnu modrú farbu. Pridajte citrónovú šťavu a 1-2 kg cukru. Miešajte, kým sa cukor nerozpustí. Následne prelejte do fliaš a skladujte v chladničke.

Víno podľa Hildegardy

Hildegarda von Bingen žila na prelome 11. a 12. storočia. Bola nemecká lekárka, prírodovedkyňa a botanička. Fialkové víno odporúčala na zahnanie smútku a melanchólie. Približne 2 veľké hrste čerstvých fialiek zalejte bielym vínom. Môžete doň pridať koreň sladovky sladkoplodej (Glycyrrhiza glabra) a koreň galgánu (Galangal), ktorý môžete nahradiť zázvorom. Víno nechajte lúhovať týždeň, potom ho sceďte a... pite s mierou!