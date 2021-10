Obľúbený súboj, tentokrát so semienkami! Oplatí sa viac konzomovať slnečnicové alebo tie z tekvíc? Tu ne odpoveď!

Vitamín E

Druhý najdôležitejší antioxidant stimuluje tvorbu NK buniek imunitného systému, ktoré vyhľadávajú a ničia choroboplodné zárodky i rakovinové bunky. Ovplyvňuje tvorbu krviniek, čistí pečeň, obnovuje tkanivá, znižuje riziko infarktu. Denná potreba u žien je 8 mg, u mužov 10 mg. V 30 g (1 porcia) slnečnicových semienok je 10 mg vitamínu E, v 30 g tekvicových takisto 10 mg. Bod pre obidva druhy semienok.

Stav – 1 : 1

Niekedy vás upokojí už len samotné chrumkanie semienok. Mozog však poteší vysoký obsah zinku a horčíka. Siahnite však skôr po nesolených semienkach. Celý organizmus potešia i stopové prvky ako draslík, vápnik, zinok či selén.

Horčík

Nízka hladina tohto minerálu môže byť príčinou vysokého tlaku, migrén, svalových kŕčov, nespavosti, nechutenstva, slabej koncentrácie, slabosti, úzkosti až depresie. Horčík upokojuje, podporuje správnu činnosť srdca, nervov a svalov, spolu s vápnikom sa stará o zdravie kostí a zubov. Denná potreba: 300-420 mg. V 30 g slnečnicových semienok je 98 mg horčíka, v 30 g tekvicových 178 mg. Bod pre tekvicové.

Stav – 1 : 2

Sú vhodné pre diabetikov a ľudí s vysokým cholesterolom.

Zinok

Je súčasťou enzýmov, ktoré ovplyvňujú takmer všetko, od trávenia, hojenia rán, stavu kože a kostí až po plodnosť a imunitný systém. Nedostatok zinku môže byť príčinou nechutenstva, oslabenej imunity, vypadávania vlasov a krehkých nechtov. Odporúčaná denná dávka pre dospelých je 15 mg. V 30 g slnečnicových semienok je 1,5 mg zinku, v 30 g tekvicových 2,3 mg. Bod pre tekvicové.

Stav – 1 : 3

Slnečnicové semienka Obrovský obsah vitamínu E, magnézia, zinku a tiež medi.

Víťaz: Tekvicové semienka

Vysoká energetická hodnota semienok (2 348 kJ/100 g) je dôvod, prečo by ste ich mali zarátať do denného energetického príjmu. Ich vysoká nutričná hodnota je však dôvod, prečo by ste ich po troškách mali jesť, hoci aj každý deň. Tekvicové semienka sú mimoriadne bohaté na mononenasýtené mastné kyseliny, bielkoviny, vitamíny skupiny B, meď, železo, mangán, fosfor a selén. Ale pozor: bez soli!