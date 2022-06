To, že záhradkárčenie pomáha psychike, je už dávno overený fakt. Viete ale, prečo je navyše aj najlepšou terapiou na depresiu?

Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) je depresia druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti. Navyše predstavuje najväčšiu ekonomickú záťaž spojenú s ochorením v celosvetovom meradle. Najnovšie štatistiky hovoria dokonca o tom, že na Slovensku týmto ochorením trpí až 300-tisíc ľudí, no nie každý sa z depresie lieči.

Depresiou trpia ľudia bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálne prostredie či etnickú príslušnosť. Odborníci odporúčajú ako doplnok k liečbe venovať sa svojim koníčkom. A práve záhradkárčenie je jednou z najobľúbenejších aktivít ľudí trpiacich depresiou. A ono to fakt pomáha!

1. Dostane vás to von

Ľudia trpiaci depresiou dokážu preležať zavretí doma celé dni. Je to jediné, čo sú schopní zvládnuť. Ale ak začnú so záhradkárčením, stane sa niečo zvláštne - istým spôsobom ich to prinúti vyjsť von. Ale zároveň sa budú cítiť rovnako príjemne ako v posteli či zavretí doma. Pretože v ich záhrade ich nebude nikto rušiť, nikto otravovať. Môžu sa sústrediť na starostlivosť o rastliny, na vitamín D zo slnka, na všetky zvuky prírody od šumu listov, cez bzukot včiel až po spev vtákov. A to sú veci, ktoré liečia dušu.