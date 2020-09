Pestovanie cibule má značný vplyv na jej kvalitu a skladovanie. Cibuľa zo semena sa lepšie skladuje, zo sadzačky zas rýchlejšie dozrie.

Bez cibule si len málokto vie predstaviť prípravu víkendového menu či nedeľnej grilovačky. Nesmie chýbať v opečenej slaninke na bryndzové halušky, ale späť k záhradníčeniu. Cibuľa je na pestovanie jednoduchá plodina. Patrí do druhej až tretej trate po hnojení maštaľným hnojom, takže je ideálna na hriadky kde sa v minulom roku pestovala napríklad paprika, rajčiaky, kapusta alebo zemiaky. Nepriateľov zo strany škodcov veľa nemá, ale o to nepríjemnejšia je mínerka pórová či kvetárka cibuľová. Na rast potrebuje dostatok vlahy, ktorá jej napomáha v tvorbe pevných a veľkých cibúľ. Aby po zbere vydržala čo najdlhšie a zachovala si čerstvosť mali by ste splniť tieto odporúčania.

Správny čas zberu

Či je cibuľa zrelá, to vám prezradí sama. V čase dozrievania sa jej začne zaškrcovať krčok na báze listov. Vňať sa skláňa k zemi a usychá, to je jasná známka, že jej pobyt na hriadke končí. V tomto čase sa už neodporúča doplnková závlaha. Niektorí záhradkári odporúčajú počas dlhšie trvajúcich dažďov, ktoré bránia dozrievaniu, podryť časť koreňov cibule čím by sa malo jej dozretie urýchliť. Či to vyskúšate je na vás, ale hrozí, že jej pretrhnete korene po celej ploche a tak jej ukončíte vegetáciu predčasne. Cibuľa sa má zberať počas teplého slnečného dňa. Po zbere ju môžete nechať dosúšať na hriadke, ale oveľa istejšie je ju pozberať a nechať rozloženú dosušiť na chránenom vetranom mieste.

Nevytrhávať, iba podobrať

Tvrdá a suchá pôda môže sťažiť zber cibule. V takomto prípade je na mieste použiť rýľovacie vidly pomocou ktorých pôdu mierne narušíte a cibuľa sa z pôdy ľahšie uvoľní. Za listy sa ju neodporúča ťahať, mohli by sa vytrhnúť. Z vlhkej a kyprej pôdy sa však dostane oveľa ľahšie.

zdroj: Jarmila Szabóová Veľkú cibuľu dopestujete aj zo semena.

Trvanlivosť a skladovanie

Nie je cibuľa ako cibuľa, najmä čo sa skladovania týka. Najlepšie totiž vydrží cibuľa dopestovaná zo semena. Je to ešte mladá plodina, ktorá má v sebe veľa energie. Jej pletivá sú pevné, šťavnaté. Takáto cibuľa oveľa lepšie znáša podmienky v pivnici. Cibuľa dopestovaná zo sadzačky je síce o niekoľko týždňov skoršia, ale je aj staršia, pretože už bola cibuľkou v minulom roku. A už nejakú energiu spotrebovala počas skladovania do jari, kým ste ju opäť vysadili. Pletivá v nej sú teda staršie a náchylnejšie na choroby. Jej nevýhoda je v napádaní cibúľ plesňou sivou. Cibuľu môžete skladovať aj s usušenou vňaťou, ale ak chcete odrežte ju.

Najlepšie na uskladnenie je priedušné vrece zo siete zavesené na vetranom mieste chránenom pred zrážkami a svetlom. Ak máte v záhrade cibule pochádzajúce z oboch spôsobov pestovania, vedzte, že cibuľu zo sadzačky by ste mali spotrebovať najneskôr do decembra. Cibuľa zo semena vydrží pri dodržaní skladovacích podmienok až do novej úrody.

