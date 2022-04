S prebúdzajúcou sa prírodou sa začínajú objavovať aj prvé jarné bylinky. Aby ste z nich vyťažili maximum zdraviu prospešných látok je dôležité dodržať správnu techniku pestovania, zberania i sušenia, a s tým vám rada pomôže bylinkárka Mgr. Daniela Viskupič z Našej bylinkárne.

Ak chceme bylinky pestovať v záhrade, ako sa o ne treba starať?

Keďže bežne dostupné bylinky rastú v prírode v ich prirodzenom prostredí, zvyčajne špeciálnu starostlivosť nepotrebujú. Skôr sa dobre rozmnožujú a rastú ako burina. Pri cielenom pestovaní im stačí zabezpečiť dostatok vlahy a prekyprenú pôdu.

Ako ich správne zberať, aby sme neriskovali ich poškodenie?

Ak chcete zberať vrchnú časť bylinky na vňať, strihajte zhruba horných 15 cm rastliny. Pri zbere koreňa je treba počkať pokým zmohutnie, čo je približne na druhý až tretí rok. Najviac blahodarných látok obsahuje na jar a na jeseň. Pri vykopávaní buďte opatrní, niečo treba ponechať aj do budúcej sezóny. Pri semenách, napríklad feniklu alebo kapucínky, je nutné počkať a zberať ich až po úplnom vyzretí byliny a odkvitnutí kvetov. Ak zberáte puky na gemmoterapeutické tinktúry, sústreďte sa na to, aby ste rastline z konárika neodobrali všetky puky, pretože ten je vyživovaný prostredníctvom listov.

Ako správne bylinky sušiť?

Sušenie bylín by malo prebiehať v tmavej miestnosti, pri izbovej teplote, a to po dobu dvoch týždňov. Využiť môžete sieť, sito alebo ľanové plátno. Poslúžiť vám môže aj sušiak na bielizeň, cez ktorý natiahnete čistú bavlnenú plachtu. Pri praní sa však vyhnite praciemu prostriedku a aviváži, bude stačiť ak do prania pridáte ocot. Bylinky taktiež môžete sušiť aj v sušičke alebo v teplovzdušnej rúre pri teplote 40 °C. Pred sušením bylinky neumývajte, ale zberajte ich za suchého veterného počasia, ostanú tak prirodzene čisté. Prípadne drobné znečistenie od hliny počas sušenia poodpadáva.

zdroj: Shutterstock Sušené byliny sa najlepšie skladujú v uzavretých sklených pohároch mimo dosah slnečného žiarenia.

Ako bylinky najvhodnejšie uskladňovať?

Najideálnejšie je bylinky uskladňovať v tmavej sklenej fľaši. Ak takúto možnosť nemáte, môžete napríklad oblepiť sklennú nádobu od kávy alebo zaváraniny kúskom servítka, látky či papiera a účinne tak zamedziť prieniku svetla. Vhodnou alternatívou na skladovanie sú aj keramické alebo drevené nádoby, no vyhnite sa hliníkovým alebo železným či papierovým vreckám bez vnútornej mastnej vrstvy.

Ako dlho domáce bylinky vydržia?

Najlepšie je mať čerstvé bylinky každý rok, no častokrát vôňu a chuť nestratia ani po dvoch rokoch. Všetko závisí od ich sušenia a správneho skladovania.