Choré srdce a nespavosť súvisia viac, ako si myslíte. Príčina sa ukrýva v zjazvení orgánu, ktorý sa podľa vedcov dá opraviť.

Ako spíte? Ak sa budíte unavení a podráždení, môže to veľa napovedať o zdraví vášho srdca. O novom výskume píše redakcia zdravie.pluska.sk. K dôkazom o tejto spojitosti prispela štúdia uverejnená v časopise Science.

Problémy so spánkom sú bežným vedľajším účinkom srdcových ochorení – napríklad až 73 % ľudí so srdcovým zlyhaním pociťuje príznaky nespavosti. Predchádzajúce štúdie ukázali, že hladina melatonínu je u ľudí s ochorením srdca znížená, ale vedci nevedeli prečo, píše LiveScience.

V novej štúdii vedci analyzovali vzorky ľudského mozgového tkaniva od zosnulých pacientov s ochorením srdca a od ľudí bez ochorenia srdca. V tejto analýze skúmali počet nervových vlákien alebo axónov, štrukturálnych častí neurónov, v SCG – takzvanom hornom krčnom gangliu ľudí, ktorí mali ochorenie srdca, v porovnaní s kontrolnou skupinou zdravých.

Tieto nervy sa nachádzajú na krku a sú súčasťou autonómneho nervového systému, ktorý reguluje mimovoľné procesy v tele, napríklad dýchanie a srdcovú frekvenciu. Keďže nervy vychádzajúce z SCG sa spájajú so srdcom aj s epifýzou - malou mozgovou štruktúrou zodpovednou za produkciu melatonínu - problémy so srdcom by mohli vysvetľovať, prečo telesný producent melatonínu vypadáva z rytmu, pokračuje vedecká stránka.

„Predstavte si ganglie ako elektrickú spínaciu skrinku. U pacienta, ktorý trpí poruchami spánku po ochorení srdca, si môžete vykresliť problém s jedným vodičom, ktorý spôsobí požiar v spínacej skrinke a potom sa rozšíri na ďalší vodič," cituje LiveScience z vyhlásenia vedúceho autora Stefana Engelhardta, profesora farmakológie a toxikológie na Technickej univerzite v Mníchove.

Načo ale výskumníci v rámci novej štúdie prišli? Pokračovanie na ďalšej strane...