Každá záhrada má svoj harmonogram výsevu. Aby ste si boli istí, že ste na nič nezabudli, pripravili sme pre vás prehľadný zoznam zeleniny, ktorú môžete vysievať práve teraz.

1. Vysádzanie priesad

Ak ste to ešte nestihli, do polovice júna môžete na svoje hriadky posadiť vypestované priesady rajčiakov a papriky. Podobne tak môžete spraviť aj s cuketou, uhorkami, baklažánom či patizónmi. Šibeničný termín je aj na kríčkovú fazuľu a mrkvu, stihnúť to musíte v prvej polovici júna.

zdroj: pinterest/homedepot.com Vypestujte si májové priesady neskorej kapusty.

2. Vysievanie

Od polovice júna je ideálny čas na výsev zimnej reďkovky, neskorého špenátu, brokolice, kelu, karfiolu a tiež póru. Začiatok júna je posledný termín pre výsev cukrového hrachu, ktorým si zabezpečíte druhú úrodu.

Najneskôr do polovice júna vysievajte červenú repu, budete ju mať na jesenný zber. Ak vám ale stačia malé buľvičky, môžete s výsevom pokojne počkať. Čas máte aj na listový šalát, na hlávkový je už neskoro. Podobne môžete vysievať aj špenát a rukolu.

zdroj: pinterest/homedepot.com Šalát sa s obľubou vysieva aj priamo do záhrad, kde má k dispozícii dostatok priestoru a slnka.

3. Bylinky

Ak nečakáte od petržlenu nič iné len vňať, môžete ho vysievať. Veď tá je predsa skvelým dochucovadlom do každého jedla. Vysievať môžete aj bazalku, pažítku, kôpor a tiež levanduľu.