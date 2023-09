Aby prechádzka lesom nepriniesla zbytočné starosti a aby jej výsledkom bola najmä radosť v podobe košíka plného chutných húb, je dôležité dodržať pár zásad.

Je pre vás hľadanie húb príjemným relaxom a turistikou v jednom? Užite si ho naplno, dôsledne sa naň pripravte a v lese vás už nič neprekvapí. Teda okrem množstva voňavých húb.

Výber lokality

Každý správny hubár má svoje obľúbené miesta, kam sa pravidelne vracia a kde s veľkou pravdepodobnosťou zaručene nájde bohatý úlovok. Ale aj tu treba dať pozor. Keďže huby patria medzi živé organizmy, ktoré citlivo reagujú na zmenu životného prostredia a majú veľkú schopnosť koncentrovať v sebe aj škodlivé látky, ich zber by ste si mali rozmyslieť najmä v znečistených oblastiach. Vyberte si preto čisté, nekontaminované miesta dostatočne vzdialené od rušných ciest, veľkých miest či priemyselných oblastí. Takisto dodržiavajte miestne pravidlá a obmedzenia. Zber húb je zakázaný v národných parkoch a prírodných rezerváciách od 3. stupňa ochrany.

Pozor na kliešte

Po príjemne strávenej hubačke patrí kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) medzi nechcené bonusy, ktoré vám následne môžu nepríjemne skomplikovať život. Keďže je prenášačom veľmi nebezpečných ochorení, ako je lymská borelióza a kliešťová encefalitída, je namieste sa pred ním dostatočne chrániť. Kliešte sa najčastejšie vyskytujú v nadmorskej výške do 1 400 metrov a môžete na ne naďabiť nielen v lese, ale aj v záhrade či na lúke v mierne vyvýšenom trávnatom poraste. Ich aktivita je najmarkantnejšia práve počas hubárskej sezóny na jar od mája do júna alebo neskôr na jeseň od septembra do októbra. Priťahuje ich vôňa potu, a aby mohli veselo parazitovať na vašej pokožke, postačí, že sa jemne obtriete o steblá tráv alebo listy rastlín. Vhodná obuv, prekrytie pokožky, použitie repelentu alebo dostatok vitamínu B ich záujem o vás značne eliminujú.

