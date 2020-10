Rakytník rešetliakovitý je ostatnom čase veľmi vyhľadávaná rastlina. S príchodom jesene si určite každý rád dopraje dávku prírodného vitamínu C.

Plody rakytníka, ale aj mimoriadne chutné výrobky z nich sú dostupné naprieč celým Slovenskom. Veľmi vyhľadávané sú zmrazené plody balené po 500g. Takto vydržia dlho a sú k dispozícii počas celej dlhej zimy. My doma vždy vyberieme len zopár z nich do sitka a po rozmrazení ich podrvené pridáme do vlažného čaju, aby vysoká teplota nezničila vzácne C-éčko.

Bez dotyku kovu Nech už pripravujete akýkoľvek produkt z plodov rakytníka, snažte sa vyhnúť kovovému náradiu, aby ste o cenný vitamín C neprišli. Na drvenie plodov použite keramický mažiar.

Jeseň je aj vhodný termín na výsadbu rozličných rastlinných druhov, rakytníka nevynímajúc. Mnohí z vás často píšete, že ste si kúpili rakytník, ale plody z neho nemáte. Najčastejšou príčinou neúrody je neznalosť opelivých pomerov. Je jedno koľko ospevovaných odrôd si kúpite, pokiaľ nemáte vhodného opeľovača. Inak povedané, ak máte len dievčatá a nijakého chlapca, úroda nebude. Preto si vždy pri kúpe rakytníka pýtajte aj SAMCA, samozrejme pokiaľ ho už v záhrade nemáte. Jeden jedinec dokáže opeliť osem až desať samičích rastlín.

Univerzálnym opeľovačom je 'K +'. Donedávna ním bol aj 'Pollmix', ale ten sa už dnes zháňa ťažko. Marián Komžík

zdroj: truhlikov.cz Opeľovač sa na prvý pohľad nelíši od samičej rastliny, stavba kvetu je však iná.

4 najnovšie odrody samíc rakytníka

‘Sudaruška’

Je stredne veľký ker guľovitého tvaru. Má hladké a rovné výhonky, na ktorých vrcholoch sa nachádzajú nenápadné malé tŕne. Plody dozrievajú už v druhej polovici júla. Sú veľké, široko oválne, svietivo oranžovej farby, s jasnými škvrnami na okrajoch. Šupka je pevná. V chuti sú stredne kyslé. Úrody z kra sa pohybujú na úrovni 13 - 16 kg.

zdroj: ekozahradnictvi.cz Plody odrody ‘Sudaruška’ obsahujú 5,1 - 9,4% cukrov, 1,5% kyselín, 4,7-9,9% olejov, 29 mg% karotenoidov a 54 - 156 mg% vitamínu C.

‘Ananásová’

Je málo tŕnitá odroda, ktorej kry dosahujú výšku asi tak 2,5 m. Plody dozrievajú skoro, už v druhej polovici júla. Sú veľké, intenzívnej oranžovej farby, s rumencom na okrajoch. Šupka je jemná, napriek tomu je zber jednoduchý a plody pri zbere nepraskajú. Plody sú šťavnaté, v chuti cítiť ananásovú arómu. Obsahujú 2,8% cukrov, 2% kyselín, 4,9% olejov, 8,8 mg% karotenoidov a 63 mg% vitamínu C. Odroda je veľmi úrodná.

‘Botanika’

Je veľmi úrodná a moderná stredne skorá odroda. Z jedného kra prinesie aj 7-15 kg plodov. V plnej rodivosti aj 40 kg. Dorastá do výšky 4 m, pričom je potrebný pravidelný rez na udržanie tvaru kra. Odroda sa vyznačuje veľmi veľkými oválnymi plodmi oranžovo-žltej farby. Majú dlhú stopku uľahčujúcu zber. Dužina je šťavnatá, príjemne kyslá, jemne aromatická. Odroda je spoľahlivo mrazuvzdorná a odolná proti chorobám a škodcom.

‘Červená pochodeň’

Kry tejto odrody sú strednej veľkosti, koruna je málo rozložitá. Na výhonkoch má len veľmi málo jednotlivo rozložených krátkych tŕňov. Plody dozrievajú koncom augusta. Sú veľké , guľato-oválne, atraktívnej červenej farby. Šupka je pevná, zber sladkokyslých plodov je veľmi ľahký. Obsahujú 5,63% cukrov, 3,73% kyselín, 5-6,5% olejov, 24 mg% karotenoidov a 162,7 mg% vitamínu C.