Veľké zemiaky sú snom každého pestovateľa. Veľkou výhodou je, že konečný objem viete ovplyvniť aj priamo počas rastu zemiakov, dokonca aj pár dní pred zberom. Ide o jednoduchú metódu, ktorú však mnoho záhradkárov podceňuje a tak sa zbytočne pripravujú o úrodu.

Umenie pestovať zemiaky

Zdá sa, že zemiaky nie sú náročnými plodinami na pestovanie, ale pravda je niekde inde. Pestovanie zemiakov je umenie, ktoré si vyžaduje dozor a starostlivosť. Medzi časté metódy, ktorými im môžete prilepšiť, patrí hnojenie, občas niekto ale siahne po nožniciach a zastrihne im vršky vňate. No a práve to posledné môže vzbudiť zvedavosť. Prečo by sme mali chcieť orezávať bujnú zelenú vňať, ktorá vyzerá tak zdravo? Odpoveď na túto otázku leží v komplexnom vývojovom procese zemiakov. A verte, je to činnosť omnoho prospešnejšia, ako len kozmetická.