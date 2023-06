Jej samej sa upravil cholesterol aj hormonálny profil, prestali jej padať vlasy... a zúčastnení vďaka nej chudnú! Tajomstvo diéty spočíva v...

Zdroj: Dobré jedlo

Čas na zmenu?

„Na rastlinnej báze sa stravujem od jesene 2016, keď som navštívila gastronomický veľtrh v Londýne, ktorý mi zmenil život. Zlepšili sa mi hodnoty cholesterolu a upravil sa aj môj hormonálny profil. Vždy som mala problémy s akné a padaním vlasov a tie v priebehu polroka zmizli – ťažko povedať, či to bolo v dôsledku radikálnej zmeny jedálneho lístka, alebo k tomu ,zrazu‘ prispelo niečo iné. Ale verím, že budúcnosť prinesie viac výskumov, ktoré preukážu benefity celorastlinnej stravy,“ hovorí biochemička Zuzana Plevová, spoluautorka NFI protokolu, z ktorého svet padá na zadok. Pre Dobré jedlo porozprávala o tom, ako vďaka diéte zbavila svojho otca inzulínovej liečby, aj čo treba chrúmať, keď vás večer prepadne veľká chuť...

zdroj: Archív Z.P. Špeciálnu diétu, ktorá už pomohla tisíckam ľudí, Zuzana spísala do svojej knižky Stravou k zdraviu.

Ste spoluautorkou NFI protokolu, nového druhu liečby cukrovky 2. typu. Špeciálna diéta však už pomohla tisíckam ľudí aj s redukciou hmotnosti, úpravou cholesterolu, krvného tlaku... Je teda pre každého?

NFI protokol sme vyvinuli spolu s priateľom počas nášho pôsobenia v Londýne – primárne na odbúravanie malých lipidových čiastočiek spôsobujúcich inzulínovú rezistenciu u diabetikov 2. typu. No pomocou cielenej kombinácie potravín dochádza aj k úprave hladiny cholesterolu, k zlepšeniu srdcovo-cievnych ochorení a, samozrejme, aj k celkovej strate hmotnosti.

Najlepšie to vystihol jeden z diabetológov, s ktorými pracujeme v NEDÚ Ľubochňa: „Ide o akýsi reset organizmu.“. Takže áno, špeciálny typ stravovania vytvárame individuálne pre každého klienta – aj pre zdravých ľudí, ktorí potrebujú schudnúť. V priemere je to 3 kg a viac za dva týždne, a čo si ľudia pochvaľujú, výrazne ubúda hlavne vnútrobrušný tuk.

Rozhovor s biochemičkou, ktorá svojou diétou zbavila otca inzulínovej liečby, pokračuje na ďalšej strane >>>