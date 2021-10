Sezóna teplomilných zelenín sa pomaly blíži ku koncu. Čoraz nižšie nočné teploty sú predzvesťou prvých prízemných mrazíkov, ktoré skôr či neskôr udrú. Nečakajte, kým sa tak stane, a úrodu pozberajte včas.

Rajčiaky

To, že plody dozrievajú postupne od spodnej časti rastliny, nám zabezpečuje zber počas celého leta až do začiatku jesene. Pred príchodom prvých ranných mrazíkov je však dobré rastliny na noc prekryť bielou netkanou textíliou, ktorá ich dostatočne ochráni, no počas stále teplých dní môžu nasadené plody ďalej dozrievať. Preventívne odstráňte všetky listy, ktoré by ich mohli zatieňovať a brániť v prístupe slnečného svetla urýchľujúceho vyfarbovanie.

Keď už však meteorológovia začnú hlásiť silnejšie nočné mrazy a výraznejšie ochladenie počas dňa, je načase všetky rajčiaky, i tie nedozreté, pozberať a neriskovať ich znehodnotenie.

Takto sa vyfarbia

Pomalšie, ale overené je postupné dozrievanie na parapete južného okna. Môžete ich poukladať len tak na voľno alebo vložiť do veľkého zaváraninového pohára či zaviazať do mikroténového vrecka. Dozrievanie urýchli spoločnosť jabĺk, z ktorých sa uvoľňuje etylén, no nie je to podmienkou.

Zelené plody sa vyfarbia aj vtedy, ak ich po jednom zabalíte do hodvábneho papiera alebo papierového vrecúška, dáte do debničky a uložíte spolu s dozretými jablkami do chladnej pivnice.

Časť úrody môžete zavesiť „dole hlavou" v garáži alebo v inej miestnosti, kde nemrzne. Plody postupne dozrejú. Tento spôsob však neodporúčame, ak sú rastliny napadnuté plesňou alebo inou chorobou.

zdroj: Profimedia.sk Rajčiakom pomáha dozrieť prítomnosť jablka

Pozor na zelené plody

Hoci vo svete sa nedozreté rajčiaky konzumujú upravené na rôzne spôsoby, nezabúdajte na jedovatý solanín, ktorý obsahujú. Spracované do akejkoľvek podoby nie sú vhodné na každodennú konzumáciu vo veľkom množstve. Solanín sa kvasením, varením ani trávením neodbúra, preto je lepšie nechať ich dozrieť a konzumovať bez obmedzenia.