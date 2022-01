Ešte ste neochutnali BANÁNOVÚ ŠUPU? Všetci ju vyhadzujeme do KOŠA a pritom je taká zdravá

Šupka je jedlá! Čítate dobre, to čo obsahuje vitamíny bežne hádžeme do odpadu. Banánovú šupu väčšina ľudí bez zmilovania hádže do koša, no v mnohých svetových kuchyniach už na to idú inak. Využívajú ju ako samostatnú ingredienciu, nakoľko nepotrebná šupa má množstvo výhod.