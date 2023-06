Eliška Galisová s partnerom Michalom Roháčom začali pestovať zeleninu pred štyrmi rokmi, keď radikálne zmenili stravovanie. Obaja sú vegáni a odvtedy, ako ich taniere plní najmä vlastná úroda, nepoznajú choroby a energie majú toľko, že na svojej farme vládzu pracovať od svitu do mrku!

Redakcia magazínu Dobré jedlo navštívila ich zeleninovú farmu Dream Farm v Ňaráde, malej dedinke na Žitnom ostrove, kde pestujú zeleninu formou „No dig“ metódy (bez rýľa po anglicky). Tento spôsob pestovania ich zaujal natoľko, že pred rokmi radikálne zmenili životný štýl a rušný život v Bratislave vymenili za pokojné vidiecke prostredie. Kúpili pozemok so starším rodinným domom a založili 30-árovú farmu, na ktorej dokážu sezóne prestriedať 40 až 50 druhov zeleniny. Rýľ vôbec nepoužívajú, nakoľko by narušili celý pôdny ekosystém. Pôdu kompostujú, čím jej vracajú živiny. Kompostom ju zároveň aj mulčujú, čo má za následok minimálny výskyt burín.

zdroj: MATEJ KALINA Bez rýľov? Ide to! Mladí farmári uctievajú regeneratívne poľnohospodárstvo, ktorého cieľom je zlepšovať kvalitu pôdy. „No dig (bez rýľa po anglicky) metóda pestovania nás zaujala natoľko, že sme si pred štyrmi rokmi kúpili pozemok so starším domom a založili 30-árovú farmu, na ktorej dokážeme sezónne prestriedať 40 až 50 druhov zeleniny, sústredíme sa najmä na listovú."

Úplne iný šalát

Hviezdou ich farmy je zelený zázrak, teda šalát, vypestovaný bez akejkoľvek chémie. Je nádherne chrumkavý, nenapustený vodou, vydrží čerstvý a chutný aj týždeň, ak ho dáte do chladu. „Nikdy som nebola šalátová, no odkedy si s Michalom pestujeme vlastný, jem šalát trikrát denne. Okrem iného mám oveľa lepšiu pleť, vlasy, nechty...“ hovorí Eliška už pri tom, ako na farme chystá obed plný vitamínov a farieb a pokračuje „Nepotrebujeme sa rozrastať, túžime udržať si kvalitu a stále sa učiť. A to, že sa stále hrabeme v zemi, má blahodarné účinky na naše fyzické aj mentálne zdravie, čo je perfektný bonus," prezradili obaja Dobrému jedlu už počas návštevy na ich farme.

zdroj: MATEJ KALINA Vypestujte si vlastný! „Na Slovensku zoženiete buď hlávkový, alebo ľadový šalát, čo je veľká škoda. Je toľko iných druhov, ktoré musíte ochutnať! Priesady si môžete kúpiť od nás alebo si online objednajte kvalitné semiačka. Nechajte ich vyklíčiť na okne, aby mali dostatok svetla, potom ich presaďte do väčšieho kvetináča a dajte von do polotieňa. Pravidelne polievajte a čochvíľa môžete trhať listy – a to niekoľko týždňov dokola,“ motivujú mladí farmári.

Vypestujte si vlastný proti chorobe aj pre krásu!

Ktoré šaláty odporúčajú?

Moravilla de verano je chrumkavý typ ľadového šalátu s červenkastými listami navrchu. patrí medzi odolnejšie druhy, vďaka čomu sa môže sadiť na jeseň alebo skoro na jar.

je chrumkavý typ ľadového šalátu s červenkastými listami navrchu. patrí medzi odolnejšie druhy, vďaka čomu sa môže sadiť na jeseň alebo skoro na jar. Till pripomína vianočný stromček, jeho hlúb je výrazný a chrumkavý. Chutí jemne horkasto.

pripomína vianočný stromček, jeho hlúb je výrazný a chrumkavý. Chutí jemne horkasto. Rosha patrí medzi rímske šaláty a oslní krásnou fialovou farbou. Má tenké listy a chrumkavý hlúb - čím je tmavší, tým má plnšiu chuť.

patrí medzi rímske šaláty a oslní krásnou fialovou farbou. Má tenké listy a chrumkavý hlúb - čím je tmavší, tým má plnšiu chuť. Merio je ľahký letný šalát s vrúbkovanými listami, ktoré pripomínajú hadiu kožu. Chutí dokonalo!

zdroj: MATEJ KALINA Dream Farm - regeneratívna organická záhrada, v ktorej majitelia Michal a Eliška pestujú NO DIG metódou s úctou k pôde, pre lepšie životné prostredie a biodiverzitu.

Inšpiratívnu dvojicu, ktorú na Instagrame sleduje čoraz viac ľudí, môžete naživo stretnúť každú sobotu v bratislavskej Starej tržnici, kde ponúkajú svoje produkty dopestované bez chémie a rýľov.