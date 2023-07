Na televíznej obrazovke hviezdi v markizáckom seriáli Mama na prenájom. Mladá atraktívna herečka Kristína Kanátová (31) sa v súkromí venuje netradičnej záľube - bylinkárstvu.

Týždenníku Život ukázala svoje kráľovstvo, kde nájdeme veľké množstvo byliniek, ktoré majú liečivé účinky. Kolegov vítala so širokým úsmevom na jednom z bratislavských sídlisk.

Len málokto by povedal, že pár metrov od jej bytu sa nachádza krásna komunitná záhrada, kde má aj sympatická Kika svoj kútik radosti. Práve na tomto mieste zabúda na každodenný stres. „Celý život som sa motkala okolo rastlín. V období lockdownu som začala pestovať kvety, o ktorých som si myslela, že budú náročné, ale týmto izbovkám sa u mňa darilo. Keď sme sa presťahovali do tejto časti Bratislavy, zistila som, že je tu táto komunitná záhrada. A vtedy som si povedala, že toto je to, čo ma bude napĺňať. Začala som pestovať rastliny od semienka, skúšala som to najprv na balkóne. V byte som mala dokonca vyhradenú jednu izbu, kde som mala sadeničky,“ začala hovoriť o svojom kúsku radosti herečka, ktorú to nesmierne baví už skoro tri roky.

Najväčšia záľuba

Okrem pestovania tradičnej zeleniny sa Kanátová venuje liečivým bylinkám. „Keď som bola malá, dedko v záhrade pestoval hocičo, ale nevenoval sa príliš liečivým bylinám. K tým som pričuchla v období kovidu. Chodila som viac do lesa na huby, čítala som si o rastlinách a hubách. Veľmi ma to zaujímalo,“ priznáva s úsmevom. Túto záľubu dokonca ešte povýšila a vytvorila podcast o týchto čarovných rastlinách s blahodarným účinkom. „Volá sa Bylinkárium. Je to taká moja najväčšia záľuba, že sa mimo herectva venujem tvorbe podcastu. Každú epizódu máme o inej rastline. Funguje to tak, že ja robím epizódy s hosťami. Každý si vyberie nejakú svoju obľúbenú rastlinu, rozprávame sa o jeho živote, záľubách a na konci vysvetlí, prečo si vybral práve túto rastlinku. Aké má na ňu spomienky z detstva, ako ju rád používa. A moja kolegyňa sa zase viac venuje do hĺbky jednotlivým rastlinám. Je to veľmi informačné a plné pikošiek,“ vysvetlila Kristína, ktorá bylinky suší, no okrem toho z nich vyrába tinktúry aj masti.

zdroj: TV Markíza Kristína Kanátová a Adam Bardy v seriáli Mama na prenájom.

Srdcovka zo všetkých

A aká je jej obľúbená rastlinka? „Mám ich veľmi veľa. To je akoby si sa ma opýtal, aký je môj obľúbený film, vždy je nejaký iný. Ale najradšej mám rozmarín pre vôňu a chuť. Už detstve som vždy vetvičky ovoniavala. A milujem pečené zemiaky s rozmarínom. Alebo ho pridám pri príprave mäsa či cestovín. Na masielku uvoľní tú dokonalú vôňu. Je skvelý,“ uzavrela Kanátová. Úspešnú herečku tak stretnete v jej revíri zásadne s motykou v ruke a s rukami špinavými od hliny. Chvíle v jej voňavej bylinkovej oáze sú pre ňu psychickým ventilom a aj vďaka tomuto koníčku sa cíti spokojná a šťastná.