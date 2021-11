Ak potrebujete posilniť imunitný systém, predísť nachladnutiu a chrípke, mali by ste granátové jablko zaradiť do svojho jedálnička hlavne v zimnom období! Okrem jeho úžasných benefitov na zdravie, všestrannej variabilite pri použití v kuchyni, vám vydrží čerstvé veľmi dlhý čas.

Granátové jablko je plodom granátovníka a dozrieva v októbri až v novembri. Pôvodne pochádza z malého ostrova Sokotra pri pobreží Somálska, kde bol endemitom. Odtiaľ sa rozšíril do celého Stredomoria, kde je už oddávna symbolom plodnosti. Plod ukrýva okolo šesťsto semien jasnej červenej farby so sladkokyslou chuťou.

zdroj: archív Dobré jedlo Granátové jablko je najčastejšie symbolom úrodnosti, plodnosti a blahobytu.

Zdravotné benefity

Semienka granátového jablka sú bohaté na polyfenoly, silné antioxidanty. Obsahujú veľa vody, sodíka, draslíka, horčíka, vápnika, vitamínu C a niektoré vitamíny skupiny B. Majú protizápalový účinok, zlepšujú metabolizmus, vyrovnávajú kyslé prostredie v žalúdku, a tým priaznivo pôsobia na trávenie. Udržujú cievy v zdravej kondícií, regulujú krvný tlak. Vysoký obsah draslíka je priaznivý pri artériovej hypertenzii, pomôže pri kŕčových žilách a hemeroidoch. Granátové jablko pomáha blokovať zápal kĺbov pri artritíde, taktiež obnovuje hormonálnu nerovnováhu a zlepšuje sexuálny život. Vďaka obsahu 15 rôznych aminokyselín, ktoré sa v iných rastlinných potravinách vyskytujú spolu zriedkavo, je ideálnou potravinou pre vegetariánov. Výborné je aj pri cukrovke, môže pomôcť znížiť rezistenciu na inzulín a znížiť hladinu cukru v krvi.

zdroj: Shutterstock.com Aj granátové jablká podporujú dlhovekosť. Vysokým obsahom vitamínu C podporujú tvorbu kolagénu, ktorý spomaľuje vznik vrások. Vyživuje bunky, pomáha regenerácii a podporuje hojenie. Ich protizápalové a antioxidačné účinky zabraňujú vzniku nádorových buniek v tele. Vedci v nich objavili molekulu urolitín A, ktorá chráni bunky pred starnutím.

Pestovanie

Granatovníky sa u nás prevažne pestujú ako prenosné rastliny v črepníkoch (hlavne v prvých rokoch), v južnejších oblastiach ho môžete skúsiť posadiť na chránené teplé stanovište. Na pestovanie je nenáročný, potrebuje veľa slnka, záhradný substrát a prihnojovanie. Dôležité je pravidelné zalievanie na jar a v lete. Na zimu sa schováva do miestnosti s teplotou mínus 5 až plus 8 stupňov. Keďže je to opadavý druh, so zimnou zálievkou si nemusíte robiť starosti. Strihať ho môžete na jar.

zdroj: Profimedia.sk Granátovník má domov najmä v Stredomorí, v Indii, Argentíne, USA a v Ázii, čoraz viac priaznivcov si však získava aj v našich končinách.

Druhy granatovníka vhodné na pestovanie

Granátovník obyčajný ʻFina tendralʼ (Punica granatum) – Dobre toleruje mierne zimy, mrazuvzdorný do mínus 16 stupňov. Začína rodiť na jeseň, v siedmom až deviatom roku od výsadby, veľké sladké ovocie. Veľkosť stromčeka je 2 až 3 metre.

Granátovník púnsky ʻMaxima rubraʼ(P. granatum) - Okrasný exotický granátovník s plnými oranžovočervenými kvetmi kvitnúci od mája do júla. Netvorí však žiadne ovocie. V chladnejších oblastiach Slovenska nie je úplne mrazuvzdorný, preto sa odporúča pestovať v črepníku a na zimu ho umiestniť do chladnej miestnosti s teplotou 0 - 8 stupňov.

Granátovník púnsky ʻDente di Cavalloʼ (P. granatum) - Mrazuvzdorný do mínus 18 stupňov.

Granátovník púnsky ʻNanaʼ(P. Granatum) – Samoopelivý nižší strom alebo ker, dorastajúci do výšky 50 cm, vhodný do nádob, na terasy a balkóny.

zdroj: Northfoto Podľa štruktúry granátového jablka bola pomenovaná trieštivá strela granát v mnohých jazykoch.

Využitie

Šťava sa používa predovšetkým do kokteilov a džúsov, najznámejším nápojom je orientálny nealkoholický nápoj šerbet. Obľúbený je tiež sirup grenadína. V studenej kuchyni sa na spestrenie používa do šalátov, v teplej sa hodí predovšetkým k hydine, ku grilovanému mäsu a k rybám.

Recept: Jesenný šalát s granátovým jablkom

Budete potrebovať: • 1 hrnček quinoa • ½ tekvice hokkaido • 250 g kozieho syra • ½ hrnčeka granátového jablka • 1 jarnú cibuľku • hrsť listov rukoly alebo poľníčka • petržlenová a koriandrová vňať • olivový olej • soľ • korenie • pár kvapiek citrónovej šťavy

zdroj: LAURA WITTEKOVA Jesenný šalát s granátovým jablkom

Postup:

1. Uvarte quinou podľa inštrukcii na obale, nakrájajte na kocky tekvicu hokkaido a dajte ju piecť pri 180 stupňoch približne na 20 minút.

2. Do väčšej misy postupne zmiešajte kúsky kozieho syra, granátové jablko, na prúžky nasekanú jarnú cibuľku, umyté listy rukoly alebo poľníčka. Pridajte olivový olej, uvarenú quinou a upečené hokkaido.

3. Dochuťte soľou, korením a par kvapkami citrónovej šťavy. Na záver ozdobte nasekanou vňaťou.

Dobrú chuť!