Kôpor je klasika, ktorá nesmie chýbať: Tušili ste o jeho priaznivých účinkoch na zdravie?

Kôpor voňavý (Anethum graveolens) je jednoročná rastlina, ktorá sa do Európy dostala z Ázie. Dnes už rastie po celej Európe s výnimkou Škandinávie a Britských ostrovov. Rastlina na vysokej stonke dorastá až do výšky 1,2 metra a kvitne od júna do augusta.