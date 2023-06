LAVIČKA je oázou pokoja. Viete, ako sa o ňu dobre starať?

Kto by si nevychutnal útulne posedenie pod rozkvitnutým stromom, urobil si čas len sám pre seba? Záhradu by sme mali, kvety a stromy tiež, chýba už len lavička. Do módy sa vracia vidiecky štýl.