Poklad pre zdravie z vašej záhrady! Vysejte semienka čiernej reďkovky a nebudete ľutovať. Získate skvelý liek, ktorý určite oceníte.

Reďkev čierna je jedna z mála zelenín, ktoré majú liečivé účinky. V minulosti bola bežnou pestovanou zeleninou. Dnes sa na ňu trocha pozabudlo, ale opäť sa vďaka svojim skvelým účinkom dostáva do povedomia. Chuťovo je štipľavejšia ako bežná reďkev a ak by vám nevyhovovala, určite sa ju oplatí odšťaviť a šťavu pridať do zeleninového smoothie.Čistú šťavu z nej môžete využiť aj na očistnú kúru, keďže reďkev čierna perfektne detoxikuje organizmus. Asi 30 ml. jej šťavy sa odporúča piť nalačno po dobu jedného mesiaca.

zdroj: Canva To, aká je šťavnatá, si uvedomíte až potom, keď ju najemno nastrúhate.

Reďkev čierna pre zdravie

Čierna reďkev obsahuje výrazné množstvo vitamínu C, E a B .

. Je bohatá na železo, síru, vápnik, horčík, fosfor aj draslík.

Vďaka obsahu prospešných látok a vitamínov je veľmi účinná pri očiste organizmu.

Podporuje tiež imunitný systém.

Zlepšuje trávenie a zrýchľuje metabolizmus.

Tiež dobre prispieva k správnej činnosti čriev. Priaznivo pôsobí aj na pečeň a žlčník.

Odvádza z tela nadbytočnú vodu.

Zlepšuje zdravie dýchacích ciest.

zdroj: Canva Ach chcete zmierniť štipľavú príchuť, aby tento prírodný liek deťom chutil, kolieska reďkovky potrite medom.

Nenáročná a liečivá

Na pestovanie je čierna reďkev úplne nenáročná. Reďkev pestujeme zo semena. Podľa typu odrody sa vysieva v júli, najneskôr až do polovice augusta. Vhodná je napríklad odroda ‘Panter’. Vysejte ju do do kyprej pôdy dobre zásobenej humusom.

Reďkev vysievajte do riadkov vzdialených 15 až 20 cm. Po vzídení je potrebné zo záhona odstraňovať burinu a zavlažovať.

zdroj: Canva Ak vás čierna reďkev oslovila, jednoducho si ju môžete dopestovať aj doma.

Zber a uskladnenie

Úrodu zberáme v októbri až v novembri ešte pred príchodom mrazov. Skladovať by ste ju mali pri teplote 0 °C. Môže byť umiestnená v debničkách s vlhkým pieskom rovnako ako pri skladovaní mrkvy či cvikly. Pri dobrých podmienkach vydrží uskladnená aj 6 mesiacov.