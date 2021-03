Med je obľúbený a známy svojimi antibakteriálnymi účinkami. No jeho pozitívne účinky nemá len na vaše zdravie a krásu, ale aj na zdravie a krásu vašej záhrady. Ako ho využiť? Pozrite sa na týchto 5 vecí, ktoré vás pravdepodobne prekvapia!

Hnojivo

Zmiešajte jednu alebo dve polievkové lyžice medu s dvoma litrami vody a poriadne rozmiešajte. Takýmto roztokom môžete zalievať svoje rastliny raz za dva týždne. Medové hnojivo je vynikajúce pre kvitnúce rastliny, letničky a ovociny. Vďaka nemu získa ovocie omnoho sladšiu chuť. Med obsahuje vápnik, horčík, fosfor, zinok, draslík aj železo. Môžete ho aplikovať aj na listy cez rozprašovač. Medovému hnojivu sa vyhnite na miestach, kde sú mravce.

zdroj: archív Medová zálievka je prospešná pre kvitnúce rastliny aj ovocie.

Pasca na smútivky

Malé otravné mušky, ktoré znepríjemňujú život mnohým pestovateľom. Vyrobte si pascu na mušky či iných škodcov. Stačí prezreté ovocie, med a jablčný ocot. Vložte všetky ingrediencie do nádoby, prekryte ju potravinárskou fóliou, ktorú upevníte gumičkou. Do fólie spravte špáradlom či ihlou menšie dierky. Mušky sa síce dostanú dnu, ale von len veľmi ťažko!

zdroj: profimedia.sk Smútivky si môžete do domácnosti priniesť v substráte s novou rastlinou.

Prírodný zakoreňovač

Ak ste sa rozhodli pre pestovanie rastlín z odrezkov, zvýšte úspešnosť zakorenenia vďaka medu. Med totiž podporuje tvorbu koreňov. Známe antibakteriálne a protiplesňové vlastnosti medu chránia odrezky pred hnilobou a infekciou a poskytujú bezpečné prostredie pre rast koreňov.

zdroj: pinterest/etsy.com Med je prírodným zakoreňovačom.

Pasca pre slimáky a sliziaky

Veľké otvory v stonkách, listoch, ovocí a dokonca aj v cibuľovinách sú známkou napadnutia slimákmi či sliziakmi. Ako sa ich zbaviť pomocou medu? Pripravte pastu na slimáky. Rozdok z vody a medu, do ktorého pridáte droždie. Chvíľu povarte a vložte do nádoby alebo hlbšej misy. Následne túto nádobu vložte do prippravenej jamy v záhrade tak, aby do nádoby slimáky ľahko spadli.

zdroj: Shutterstock Med zbaví vašu záhradu slimákov a sliziakov.

Medom proti mravcom

Ak vám vo vašej záhrade spôsobujú problémy mravce, vyhláste im vojnu! Zmiešajte 1/2 čajovej lyžičky boritanu sodného (boritá soľ) s 2 polievkovými lyžicami medu a 1 lyžicou arašidového masla. Med a maslo mravce priláka a boritá soľ ich dokáže otráviť. Najbližšie si teda dvakrát rozmyslia, či sa u vás v záhrade ešte niekedy zdržia.