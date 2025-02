Patrícia Lešková Externá redaktorka

Žerucha je nenáročná na pestovanie, no pritom mimoriadne výživná. Obsahuje množstvo vitamínov a minerálov, ktoré prospievajú zdraviu a posilňujú imunitu. Doplňte ju do svojho jedálnička – je to jednoduché a rýchle! Presvedčte sa sami vo videu a vypestujte si ju aj vy.

Autor článku Patrícia Lešková Externá redaktorka Vyštudovaná žurnalistka, pre ktorú je momentálne záhrada najväčším relaxom aj inšpiráciou, a to aj napriek tomu, že kedysi dávno si myslela, že bude mať v záhrade len pekne upravený trávnik.