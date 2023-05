Dá sa pestovať na záhrade, na terase, aj na parapete. Je obľúbenou bylinkou v našich zemepisných šírkach nielen vďaka vôni. Prináša pokoj, dokáže zahojiť dušu a pre mozog je skoro zázračná. Medovka lekárska je jednou z najrozšírenejších byliniek.

Prináša výhody, vôňu aj chuť

Nie je náročná na pestovanie a jej príjemná citrónová aróma sa hodí ako do pokrmov, tak do čaju aj letných limonád. Hoci svojím vzhľadom pripomína trochu obyčajnú burinu, jej účinky na zdravie sú významné. Na prvý pohľad by vás asi neupútala, na prvé privoňanie už by to bolo lepšie. Medovka lekárska je jednou z najsilnejších bylín, aj keď nepatrí medzi vyhlásené krásavice. Napriek tomu zaujme blahodarnými účinkami na ľudský organizmus.

zdroj: shutterstock Medovka super rýchlo upokojí.

Upokojí nálady

Látky obsiahnuté v medovke nemajú silu len zahnať stres. Celkovo upokojujú organizmus. Dokážu navodiť dobrú náladu a ukolísať k spánku. Ten je potom vďaka medovke oveľa kvalitnejší. Pokiaľ vás trápi porucha spánku, skúste túto bylinku. Pripravte si z nej čaj alebo limonádu. Celkové upokojenie prispeje k bezproblémovému vstúpeniu do ríše snov. Navyše medovka zaháňa zlé sny. Ak máte doma niekoho, koho trápia nočné mory, mohla by mu priniesť vytúženú úľavu.

Na hlavu aj žalúdok

Bylinka s citrónovou arómou rozjasňuje myseľ a zbavuje zlej nálady. Okrem toho ale nedávne štúdie potvrdili, že jej hlavnou silou nie je len upokojujúca funkcia. Pravidelné užívanie medovky výrazne zlepšuje kognitívne funkcie, má teda veľmi pozitívny efekt na náš mozog a jeho bystrosť. Zároveň ako anjel pôsobí pri migrénach, dokáže totiž tíšiť úpornú bolesť.

Veľmi pozitívne ovplyvňuje medovka aj rozbúrené zažívanie. Uvoľňuje kŕče žalúdka a pomáha od plynatosti. Osvedčila sa aj pri úpornom kašli a astme. Medovka má blahodarný vplyv aj na srdcovú činnosť a pôsobí priaznivo na kardiovaskulárny systém.

zdroj: Shutterstock S medovkou to netreba preháňať.

Pri neopatrnosti vie aj uškodiť

U všetkých byliniek platí len dočasná doba užívania a pri medovke tomu nie je inak. Neužívajte ju dlhšie ako štyri týždne. Zároveň by sa jej mali vyhýbať tehotné a dojčiace ženy. Spozornieť by mali aj tí, čo majú problémy so štítnou žľazou. Medovka môže ovplyvniť jej funkciu. Zaobchádzať s ňou ale musíte opatrne. V zlých rukách by dokázala aj uškodiť. Vzhľadom na to, že sa jedná o naozaj silnú bylinu, mali by ste ju užívať s rozvahou.

To znamená nepiť viac ako dve šálky medovkového čaju denne. Zároveň pokiaľ pijete čaj, nie je dobré ho spláchnuť ešte limonádou z medovkových listov. Podobné je to aj s jej použitím do jedla. V ten deň sa ďalšej konzumácii medovky v akejkoľvek forme radšej vyhnite.